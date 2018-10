Maradona preocupa tras vídeo en el que se le ve muy mal de salud

SINALOA, MÉXICO. -El astro argentino Diego Armando Maradona encendió las alarmas esta semana cuando volvió a aparecer en las canchas caminando con mucha dificultad.



En un vídeo difundido por varios medios mexicanos se puede ver al técnico de Dorados de Sinaloa entrando al césped caminando con mucho dolor.



El Pelusa se ausentó durante varios entrenos debido a las terapias que estuvo tomando, esta semana volvió a la al estadio.



Maradona dijo en la última presentación ante la prensa: "Quiero trabajar hasta que me den las rodillas. El día que no me den más, me voy".



Cabe resaltar que Maradona pacede de artrosis, por la que debió ser operado en junio pasado, sin embargo esta no ha funcionado nada bien.



Aquí el vídeo