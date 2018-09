Diego Armando Maradona llega a México y alista encuentro con sus nuevos jugadores

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Sin detenerse a hablar con decenas de hinchas que corrieron al aeropuerto a recibirlo, el astro argentino Diego Armando Maradona llegó este sábado a la mexicana ciudad de Culiacán, sede del equipo de segunda división mexicana Dorados que lo fichó como su nuevo director técnico.



"¡Bienvenido Dios Dorado! ¡Gracias Dios, Gracias Maradona!", se leía en una pancarta que portaba uno de los aficionados que se arremolinaba en medio de la muchedumbre para rogar por un autógrafo o una fotografía a Maradona que llegó vestido de negro y con una bufanda dorada, blanca y negra, que son los colores de su nuevo equipo.



Maradona atravesó rápidamente el enjambre de periodistas y aficionados en compañía de José Antonio Núñez, presidente del club y Juan Pablo Santiago, director deportivo, y su abogado Matías Morla.



La contratación de la polémica luminaria de 57 años generó algunas dudas porque en contraste con su magistral desempeño con la pelota, su carrera como director técnico ha sido inestable.



"Cuando viene una figura como la de Diego pasa más por su interés que por los ofrecimientos económicos que puede llegar a tener, él sabe que es comenzar desde abajo, sabe el valor que tiene una liga de ascenso", comentó a la prensa José Antonio Núñez.



VEA: Antes de llegar a México, Maradona manda mensaje a AMLO



La directiva del equipo está interesada en que "transmita ese conocimiento, esa experiencia que tiene como jugador", expuso.



En 1995, Maradona dirigió al popular Racing Club con un sombrío saldo de 3 derrotas, 6 empates y dos triunfos.



Pero a los hinchas de Dorados el pasado del astro les importa poco, de hecho han tenido que pellizcarse una y otra vez para estar seguros de que no es un sueño y que, en efecto, uno de los jugadores más grandes de la historia del fútbol, dirigirá a su equipo, aunque también están decididos exigirle resultados.



"Sus otras experiencias como técnico no han sido buenas pero igual hay otros técnicos que así han empezado. Nosotros a darle nuestro apoyo y exigirle cada partido para que lleve al equipo a lo grande", comentó eufórico a la AFP Bryan Félix, de 19 años, después de reconocer que cuando el fichaje se hizo público le costó trabajo creer "que fuera verdad".



"Más que nada siento mucha esperanza", dijo emocionado Sergio García integrante de la barra Escuadrón Aurinegro de Dorados esperó más de dos horas el arribo de Maradona.



VEA: Bolt se toma pausa de sus pruebas en fútbol profesional



Humildad

"Feliz por esta nueva oportunidad de trabajo. Feliz de volver a la tierra que me vio campeón del mundo, y de la que guardo muy buenos recuerdos (...) Quiero decirles que encaro esta nueva etapa con humildad", escribió el viernes el polémico astro en Instagram.



Envió también "un gran saludo al pueblo mexicano, y a su nuevo presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien sin dudas trabajará para darle felicidad a su gente".



Maradona, que vivirá al menos mientras dirija a Dorados en un país que comparte más de 3,000 km de frontera con Estados Unidos, hizo un llamado a la unidad regional.



"Latinoamérica debe estar unida, y en paz, contra el imperialismo, que todos los días despliega sus armas para quedarse con todo, a costa del hambre de la gente", concluyó en Instagram.



El fichaje del legendario futbolista, considerado por muchos "como el mejor de todos los tiempos", se anunció el jueves después de que fuera cesado el anterior entrenador, el mexicano Francisco Ramírez.



El lunes será presentado como director técnico de Dorados que ocupan actualmente el lugar número 13 de 15 participantes en la liga de ascenso mexicano y han clasificado a octavos de final en la Copa MX, donde compiten junto a equipos de la primera división.