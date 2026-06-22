El Mundial abre la puerta a una ola de fraudes digitales con IA: así operan los delincuentes

Ciudad de México, México.- En pleno desarrollo del Mundial de fútbol existe en México la sensación de que el torneo deportivo sea una especie de "imán" para el aumento exponencial de los fraudes digitales en la reventa de entradas o en transacciones bancarias, un riesgo que en los últimos años se ha agravado por la irrupción de la inteligencia artificial.

Alejandro Romero, CEO de Cyberpeace, empresa que ofrece servicios de seguridad digital a otras entidades mexicanas, explicó a EFE este lunes que los 300,000 intentos de ciberataques que cada día sufre el país se han "duplicado" en mayo y junio, una realidad que atribuye a la Copa del Mundo, que se celebra de manera conjunta en Estados Unidos, México y Canadá.

"Los ataques que estamos sufriendo son un imán, un campo fértil para el atacante, que tiene a todos concentrados en un mismo lugar, con la misma pasión y buscando lo mismo", dijo Romero al mencionar el contexto "propicio" que a su juicio supone el torneo deportivo para las estafas por internet.

Según su análisis, los ataques en la red están destinados a engañar a los hinchas, sobre todo los que "están buscando alguna promoción o algo con ese sentido de urgencia" como reservas de alojamiento o compra de entradas.

Es por ello que, añadió, los perpetradores de estos delitos ven una "gran oportunidad" en el Mundial, con estafas con distinto grado de complejidad.