El Mundial 2026 impulsa una ola global de fraudes y engaños digitales

Ciudad de México, México.- A medida que la Copa Mundial de la FIFA 2026 avanza en su calendario, captando el interés y la atención y despertando la pasión y las ilusiones de millones de aficionados al "deporte rey", se multiplican las estafas por internet y los ciberfraudes relacionados con este megaevento deportivo, que en esta edición tendrá unas características y dimensiones récord. Los especialistas en ciberseguridad han identificado distintas tipologías de actividades en línea con fines delictivos que utilizan el Mundial como "anzuelo" y proliferan durante este torneo, como las páginas web falsas que simulan la venta de entradas, las tiendas con promociones comerciales engañosas y las campañas de ‘phishing’ (suplantación de identidad) por correo electrónico. Por medio del phishing, que suele incluir la duplicación de una página web oficial para hacer creer al usuario que se encuentra en el sitio web original, los cibercriminales buscan obtener información confidencial como nombres de usuario, contraseñas y detalles de datos financieros haciéndose pasar por una comunicación confiable y legítima. “Durante las grandes competiciones como el Mundial de fútbol se intensifican los patrones habituales de ciberfraude, como el uso de plataformas de streaming (trasmisiones en directo) falsas, la venta de entradas fraudulentas o la proliferación de webs de apuestas ilegales”, según los expertos de la compañía de ciberseguridad Kaspersky (www.kaspersky.es). Desde esta firma ya se advirtió durante la Eurocopa de 2024 del auge de una variedad de ciberfraudes, vinculados a los grandes eventos futbolísticos, que encuentran en la Copa Mundial de fútbol 2026 un ámbito de acción mucho mayor, debido a las dimensiones de este torneo que se desarrollará en tres países, y en el que se disputarán 104 partidos y participarán 48 selecciones.

Venta de entradas fraudulenta

En 2026, en uno de los fraudes detectados por Kaspersky, los usuarios acceden a una web que aparenta vender entradas para los partidos del Mundial de la FIFA. Explican que este sitio copia la identidad visual oficial del torneo, permite realizar pagos en múltiples monedas, y ofrece canales de contacto para reforzar su credibilidad, tanto dentro de la propia web como mediante aplicaciones de mensajería.

Pero tras completar un proceso de registro y pago aparentemente legítimos, los así engañados pierden el dinero y también exponen datos personales sensibles a los ciberdelincuentes, advierten.



Falsas promociones comerciales

Otro de los fraudes identificados por los expertos de la compañía consiste en tiendas en línea falsas que ofrecen supuestos productos oficiales de la Copa Mundial de la FIFA, como camisetas o peluches de las mascotas del torneo. Uno de los aspectos destacados de estas webs fraudulentas es que incluyen descuentos llamativos y elementos diseñados para generar confianza en los usuarios que las visitan, como por ejemplo sellos de “tienda verificada” o formularios que solicitan datos personales y bancarios, según Kaspersky.

Correos con enlaces maliciosos

Los analistas de ciberseguridad también han detectado campañas de correo electrónico fraudulentas que buscan engañar a los usuarios para que envíen dinero o accedan a enlaces fiables aparentemente fiables, pero que, al clicar en ellos, redirigen a una web falsa que imita ser una web oficial legítima. En uno de los ejemplos analizados, los mensajes se hacen pasar por comunicaciones oficiales relacionadas con el megaevento deportivo, informando sobre una supuesta resolución de un organismo arbitral, pero el enlace malicioso incluido redirige a una página de ‘phishing’ diseñada para robar credenciales.

“Un departamento de la FIFA ha compartido un archivo con usted. Por favor, revise y firme el acuerdo de rescisión y liquidación. Este enlace solo funcionará para usted o su computadora”, comienza diciendo uno de estos emails.



Emails con supuestos beneficios

En otros casos, los ciberdelincuentes envían correos electrónicos que aseguran a los destinatarios que han ganado una ‘subvención’ de una suma abultada de dinero (decenas de miles de dólares o euros) destinada a cubrir gastos relacionados con el Mundial de fútbol, como entradas, vuelos o alojamiento. “¡Enhorabuena!, su correo electrónico ha sido seleccionado como uno de los ganadores del programa de Ayudas de la Copa Mundial de la FIFA para recibir una ayuda económica”, reza uno de esos emails fraudulentos. Para recibir el supuesto ‘premio’, se solicita al usuario que contacte con el remitente, lo que abre la puerta a que se convierta en víctimas de nuevas estafas, según los especialistas. Los expertos en ciberseguridad también han detectado un aumento del ‘spam’ (comunicación enviada de forma masiva) y de anuncios comerciales no solicitados, que se relacionan con la venta de productos y recuerdos del torneo de fútbol, que en muchos casos pueden formar parte de esquemas fraudulentos.

Ofertas "demasiado atractivas"

Un indicio habitual de que estamos ante una posible ciberestafa relacionada con el Mundial de 2026, son las “ofertas demasiado buenas para ser ciertas”, según explican a EFE los expertos de Kaspersky. “Se han detectado anuncios que ofrecen vuelos, reservas de hotel y entradas para partidos con descuentos de hasta el 20%, así como mensajes que informan a las víctimas de que han ganado una lotería o una subvención relacionada con el Mundial”, todo lo cual es un engaño deliberado, según advierten.

Los ciberdelincuentes también utilizan webs ficticias de transporte y alojamiento, que inducen a los usuarios a completar formularios o efectuar pagos, en ambos casos fraudulentos, advierten.

Claves para ciberprotegerse