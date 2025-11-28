Cómo comprar seguro y evitar estafas online durante el Black Friday 2025

Tegucigalpa, Honduras.- Este viernes 28 de noviembre, durante el Black Friday 2025, miles de hondureños aprovechan ofertas en línea desde el celular o la computadora. Mientras las tiendas anuncian descuentos, los estafadores también se activan: páginas clonadas, enlaces falsos y mensajes engañosos buscan robar datos bancarios o hacer cargos indebidos. Expertos en ciberseguridad consultados por EH Verifica recuerdan que el riesgo crece cuando se compra rápido y sin verificar la información. En Black Friday abundan el phishing, las webs falsas y los anuncios de productos imposibles cuyo objetivo es robar datos o cobrar por compras que nunca llegan.

Cómo detectar

Antes de hacer clic, conviene revisar la dirección web con calma. Las páginas fraudulentas suelen tener errores en la URL, dominios extraños o pequeños cambios de letras que imitan a la tienda original. Si hay dudas, es más seguro escribir manualmente la dirección del comercio en el navegador que entrar desde un enlace recibido por mensaje o red social. También ayuda comprobar si la web muestra datos de contacto verificables y buscar reseñas en otros sitios independientes. Ofertas demasiado buenas, descripciones pobres o un stock ilimitado de productos muy demandados son señales de alerta.

Pagos seguros y mensajes sospechosos