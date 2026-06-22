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Famosos hondureños presentes en el Mundial 2026: Modelo y presentadoras de televisión roban suspiros

El certamen de fútbol más importante del mundo se está desarrollando en Estados Unidos, México y Canadá

  • Actualizado: 22 de junio de 2026 a las 14:27
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Son muchos los famosos hondureños que han disfrutado del Mundial 2026 y aquí te mostramos quiénes son.

 Fotos: Cortesía.
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La linda Nuni Joya se encuentra laborando en el Mundial 2026 y ha robado suspiros en redes sociales.

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La guapa presentadora Samantha Velásquez fue a disfrutar del partido entre Argentina y Austria.

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Jennifer Aplicano también estuvo en ese partido, donde Messi se convirtió el máximo goleadores histórico de los mundiales.
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Así posaron juntas las hermosas presentadoras de televisión en las afueras del estadio de Arlington, Texas.
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La periodista deportiva Isabel Zambrano no se quería perder nada desde el principio. Ella decidió hacer el viaje a México para disfrutar del partido inaugural del Mundial 2026.
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El periodista Gustavo Roca cumplió su sueño de estar presente en una justa mundialista y también disfrutó del Argentina vs Austria.

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El reconocido Eduardo Maldonado ha estado por Estados Unidos disfrutando de United 2026 y es el enviado especial de una reonocida marca catracha.

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La guapa Carmen Boquín ejerciendo su labor de comunicadora para una reconocida cadena de televisión internacional en el partido entre España vs Cabo Verde.

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La periodista Nohelia León es otra de las comunicadoras deportivas que anda ejerciendo su labor en Estados Unidos.

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Copan Álvarez colgó esta postal en sus redes sociales durante su cobertura del evento de fútbol más importante del mundo.

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Juninho Manella, novio de la tiktoker catracha Roxana Somoza, estuvo en el partido entre Brasil y Haití.

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La modelo Sirey Morán es una amante al fútbol y no podía perderse esta oportunidad de disfrutar de un Mundial.

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La reina de belleza hondureña presenció el empate 1-1 entre Arabia Saudí y Uruguay.

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Los integrantes del podcast Club de Perros en plena cobertura del Mundial 2026.
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