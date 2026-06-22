Famosos hondureños presentes en el Mundial 2026: Modelo y presentadoras de televisión roban suspiros

Son muchos los famosos hondureños que han disfrutado del Mundial 2026 y aquí te mostramos quiénes son.
La linda Nuni Joya se encuentra laborando en el Mundial 2026 y ha robado suspiros en redes sociales.
La guapa presentadora Samantha Velásquez fue a disfrutar del partido entre Argentina y Austria.
Jennifer Aplicano también estuvo en ese partido, donde Messi se convirtió el máximo goleadores histórico de los mundiales.
Así posaron juntas las hermosas presentadoras de televisión en las afueras del estadio de Arlington, Texas.
La periodista deportiva Isabel Zambrano no se quería perder nada desde el principio. Ella decidió hacer el viaje a México para disfrutar del partido inaugural del Mundial 2026.
El periodista Gustavo Roca cumplió su sueño de estar presente en una justa mundialista y también disfrutó del Argentina vs Austria.
El reconocido Eduardo Maldonado ha estado por Estados Unidos disfrutando de United 2026 y es el enviado especial de una reonocida marca catracha.
La guapa Carmen Boquín ejerciendo su labor de comunicadora para una reconocida cadena de televisión internacional en el partido entre España vs Cabo Verde.
La periodista Nohelia León es otra de las comunicadoras deportivas que anda ejerciendo su labor en Estados Unidos.
Copan Álvarez colgó esta postal en sus redes sociales durante su cobertura del evento de fútbol más importante del mundo.
Juninho Manella, novio de la tiktoker catracha Roxana Somoza, estuvo en el partido entre Brasil y Haití.
La modelo Sirey Morán es una amante al fútbol y no podía perderse esta oportunidad de disfrutar de un Mundial.
La reina de belleza hondureña presenció el empate 1-1 entre Arabia Saudí y Uruguay.
Los integrantes del podcast Club de Perros en plena cobertura del Mundial 2026.