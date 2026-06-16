United 2026: Así opera el Mundial más tecnológico de la historia

Dallas, Estados Unidos.- La Copa Mundial de la FIFA 2026 se disputa en tres países simultáneamente, y toda esa operación recae sobre una oficina central ubicada en Dallas.

Desde allí, algoritmos de inteligencia artificial (IA) supervisan en tiempo real los 16 estadios distribuidos entre Estados Unidos, México y Canadá, anticipando incidencias de seguridad, logística y retransmisión antes de que ocurran.

El arbitraje es uno de los terrenos donde el cambio resulta más visible.

El árbitro asistente de video (por sus siglas en inglés, VAR) avanzado opera hasta con 19 cámaras y avatares tridimensionales de los jugadores para agilizar las decisiones.