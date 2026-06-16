United 2026: Así opera el Mundial más tecnológico de la historia

Dallas, Estados Unidos.- La Copa Mundial de la FIFA 2026 se disputa en tres países simultáneamente, y toda esa operación recae sobre una oficina central ubicada en Dallas.
Desde allí, algoritmos de inteligencia artificial (IA) supervisan en tiempo real los 16 estadios distribuidos entre Estados Unidos, México y Canadá, anticipando incidencias de seguridad, logística y retransmisión antes de que ocurran.
El arbitraje es uno de los terrenos donde el cambio resulta más visible.
El árbitro asistente de video (por sus siglas en inglés, VAR) avanzado opera hasta con 19 cámaras y avatares tridimensionales de los jugadores para agilizar las decisiones.
El sistema rastrea 29 puntos corporales de cada futbolista en tiempo real para detectar posiciones adelantadas con precisión milimétrica. Adicionalmente, los árbitros portan cámaras corporales que transmiten la perspectiva del juez de campo directamente al televidente.
Todos los jugadores cuentan con una réplica virtual exacta generada antes del torneo.
Esos “gemelos digitales” permiten simulaciones de jugadas y contribuyen a la detección precisa del fuera de juego y penalizaciones.
Por su parte, el balón oficial, el Trionda de Adidas, integra un chip con sensores que registran posición y velocidad 500 veces por segundo, y entregan datos instantáneos al VAR sobre la fuerza del golpe, el contacto exacto y los cruces de línea de gol.
En el plano táctico, la plataforma Football AI Pro pone a disposición de las 48 selecciones un asistente de IA generativa para analizar rivales y rendimiento.
La herramienta produce informes en texto, video y visualizaciones en 3D, y opera únicamente en los períodos pre y pospartido, nunca durante el juego en curso para garantizar igualdad de condiciones entre las selecciones participantes.
De manera conjunta, la FIFA y Lenovo desarrollaron este ecosistema, respaldado por una inversión estimada en 375 millones de dólares.