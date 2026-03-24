  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Videos deportes

Honduras entrena por primera vez con el balón oficial de la Copa del Mundo

Un total de 30 balones Trionda fueron utilizados en el primer entrenamiento de la Selección Nacional en Segovia, España. Los futbolistas se familiarizaron con el esférico que marcará su participación en la Copa del Mundo, bajo la dirección de Francisco Molina.

  • Actualizado: 24 de marzo de 2026 a las 11:24
El Heraldo Videos