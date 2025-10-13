Amigos en internet: la evolución de la amistad en tiempos digitales

Madrid, España.- La amistad es uno de los vínculos más importantes en la vida de las personas, junto con la familia y la pareja. Sin embargo, la forma en que nos relacionamos ha cambiado drásticamente con la era digital : hoy, muchas amistades nacen y se mantienen en espacios virtuales.

Más de 5.000 millones de personas usan internet en el mundo, y casi el 95 % de ellas recurre a redes sociales no solo para mantener contacto con conocidos, sino también para formar nuevas amistades.

Según Pew Research Center, el 57 % de los adolescentes ha conocido a un amigo en línea, ya sea a través de redes sociales o videojuegos. Estas relaciones no se limitan a los jóvenes: también se extienden a la edad adulta, según relatan algunos usuarios.

Existen dos tipos de amistades digitales: las que renuevan la relación con personas que antes conocíamos y que ahora viven lejos, y las formadas únicamente en el entorno virtual, explica Liudmila Loayza, directora de Psicología de la Universidad Franz Tamayo (Unifranz).

Plataformas como Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok o Discord han facilitado estos lazos, y la pandemia aceleró su crecimiento.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Ejemplos no faltan: Leonor y Mireia se conocieron en Discord hace cinco años y, aunque vivían en ciudades distintas, mantenían contacto diario mediante mensajes y llamadas. Cuando se conocieron en persona, la conexión ya era fuerte.