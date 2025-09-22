  1. Inicio
  2. · Utilidad
  3. · Sexo y pareja

¿Es su pareja un apoyo real o solo buena compañía?

En la adversidad muchos descubren que la relación que parecía sólida en la alegría no tiene el mismo peso en la adversidad: se sienten solos aun estando en pareja

  • 22 de septiembre de 2025 a las 12:00
¿Es su pareja un apoyo real o solo buena compañía?

Elegir pareja es elegir compañero de vida y eso incluye enfrentarse juntos a los momentos adversos.

 Foto: Shutterstock.

Tegucigalpa, Honduras.- En las buenas, casi todos sabemos acompañar. Una cena romántica, un viaje improvisado, una tarde de risas en casa... Pero, ¿qué pasa cuando la vida nos sacude y todo se vuelve cuesta arriba?

Flexibilidad: ¿Tiene estándares realistas sobre la pareja que pide?

Muchos descubren en esos momentos que la relación de pareja que parecía sólida en la alegría no tiene el mismo peso en la adversidad. Y entonces aparece una de las sensaciones más difíciles de procesar: sentirse solo estando en pareja.

Es posible que su pareja lo ame, que disfruten juntos y que haya afinidad en visiones... pero que, llegado el momento, esa persona no tenga las herramientas emocionales para estar verdaderamente presente.

No todos saben consolar, escuchar o sostener a otro en un momento crítico, y eso no siempre se debe a falta de interés; a veces es inmadurez emocional.

Las crisis son un “filtro” natural: sacan a la luz fortalezas y debilidades de la pareja. Si uno de los dos no sabe o no quiere brindar apoyo, el otro puede sentirse completamente solo, incluso estando en una relación.

Las crisis son un “filtro” natural: sacan a la luz fortalezas y debilidades de la pareja. Si uno de los dos no sabe o no quiere brindar apoyo, el otro puede sentirse completamente solo, incluso estando en una relación.

 (Foto: Shutterstock.)

Señales de alerta

Una pareja que evita la conversación cuando hay problemas, prefiere distraerse o fingir que no pasa nada. Aquella que minimiza lo que le ocurre, con frases como “no es para tanto” o “ya se te pasará”. Esa dupla que parece desaparecer emocionalmente: está presente de forma física, pero no ofrece consuelo ni escucha. E incluso lo hace sentir culpable por estar mal, como si su dolor fuera una molestia... Es todo lo contrario al soporte emocional que usted necesita.

Cuando el amor madura: Por qué algunas relaciones se desvanecen y otras se fortalecen

Tenga presente que el amor bonito no es solo el de las fotos felices, sino el que también se arremanga en los días grises. Elegir a alguien implica preguntarse: ¿quiero caminar con esta persona en las alegrías y en las tormentas?

Porque al final, más que alguien que lo haga reír en los buenos tiempos, merece a quien pueda sostener su mano cuando el mundo se tambalea.

Formas en que una pareja es apoyo

Tener ejemplos concretos ayuda mucho a identificar si estamos recibiendo apoyo genuino (o si nosotros lo estamos dando). Aquí un listado de formas en que una pareja demuestra apoyo real en la adversidad:

Escucha de verdad. No interrumpe, no juzga, no minimiza. Solo le da espacio para desahogarse, incluso si no tiene una solución inmediata que ofrecerle.

Valida su sentir. Usa frases como “entiendo que esto te duela” o “es normal que te sientas así” en lugar de tratar de convencerlo de que no es tan grave.

El mensaje detrás de la indiferencia: ¿qué hacer cuando nos ignoran?

Está presente. A veces basta con sentarse a su lado, tomar su mano o abrazarle. La presencia física puede ser un gran sostén emocional.

Busca soluciones. No lo deja solo con el problema, sino que se involucra en encontrar opciones, pasos a seguir o apoyo adicional.

Sostiene la calma. En medio del caos, mantiene la serenidad y le transmite que todo es más llevadero si lo enfrentan juntos.

Es clave que las parejas hablen de cómo esperan acompañarse en los malos momentos. Muchas relaciones se quiebran porque nunca se conversó sobre ello y el choque llega fuerte.

Es clave que las parejas hablen de cómo esperan acompañarse en los malos momentos. Muchas relaciones se quiebran porque nunca se conversó sobre ello y el choque llega fuerte.

 (Foto: Shutterstock.)

Respeta su ritmo. No le presiona a “superarlo rápido” ni le dice cómo debería sentirse. Entiende que necesita tiempo.

Se incluye y adapta. Si la crisis implica cambios de rutina, gastos imprevistos o nuevos roles, hace ajustes sin reproches ni resentimientos.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias