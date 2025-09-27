Finanzas compartidas: claves psicológicas para la confianza mutua

Tegucigalpa, Honduras.- María y José decidieron mudarse juntos después de muchos años de noviazgo. La ilusión de compartir un hogar pronto se vio acompañada de una pregunta que parecía sencilla pero resultó decisiva: ¿cómo administrar los gastos comunes? Él temía perder autonomía. Ella, en cambio, sentía que aportaba más de lo que se reconocía. Lo que en apariencia era un tema financiero terminó desnudando inseguridades y viejas heridas emocionales. La máster en psicología Anjannette Gavarrete conoce bien ese trasfondo emocional: “En las relaciones de pareja, la manera en que se maneja el dinero refleja no solo el aspecto financiero sino también la confianza, comunicación y visión del futuro compartido”. Desde la psicología, ha sido testigo de cómo el dinero se convierte en un espejo de la relación.

Conversar sobre finanzas en pareja rara vez resulta sencillo, ya que con frecuencia conlleva incomodidad y, en ocasiones, miedo. Esa dificultad abre la puerta a la desconfianza o a la duda de si el esfuerzo de ambos tiene el mismo valor.

Medidas conciliadoras

Incluso en contextos de desigualdad económica es posible construir un equilibrio emocional. Como recuerda la especialista, la clave está en “recordarse mutuamente de manera constante que forman un equipo con un mismo propósito, que no compiten entre sí, y además apreciar y reconocer el esfuerzo que aporta cada uno”.

El manejo compartido de las finanzas es, en esencia, un acto de confianza. Exige diálogo, respeto por la historia personal del otro y acuerdos que eviten la sensación de desigualdad. “Lo que una pareja decide con su dinero (...) habla, sobre todo, de la calidad de su relación”, finalizó la experta

Finanzas en orden, relación feliz

Gestionar el dinero en pareja no tiene por qué convertirse en un terreno de conflicto. Estas estrategias le ayudarán a organizar las finanzas compartidas y prevenir tensiones. - Defina acuerdos desde el inicio: Hablen sobre cómo manejarán los ingresos y egresos, y dejen claros los compromisos de cada uno. - Mantenga una cuenta personal: Es saludable que cada quien conserve un espacio financiero propio y aparte de la cuenta conjunta.

- Organice el presupuesto familiar: Distribuya los recursos de manera equitativa, asegúrese que las responsabilidades estén delimitadas. - Revise los gastos con frecuencia: Tener reuniones periódicas para evaluar gastos, saldos y proyectos permite dar seguimiento a los acuerdos y reforzar la transparencia (y confianza) en la relación. - Fije presupuestos realistas: Planificar con suficiente anticipación lo destinado a necesidades y proyectos individuales o en pareja fortalece la sensación de control compartido. - Creen un fondo de emergencia: Destinar un monto específico para emergencias fortalece su seguridad financiera y evita tensiones cuando surgen esos gastos inesperados.

La opinión de la experta: ¿Se ocultaron deudas?