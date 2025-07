El costo emocional de buscar aprobación donde no hay reciprocidad

Según la experta, muchas personas terminan adaptando sus pensamientos y comportamientos para encajar en la vida de otros, con la esperanza de no ser abandonadas.

Tegucigalpa, Honduras.- ¿Ha insistido en mantener un vínculo con alguien que claramente no muestra interés? Esta necesidad de aprobación , que puede parecer natural, a menudo esconde heridas profundas y tiene un alto costo emocional .

Las experiencias de infancia juegan un papel determinante. Si en algún momento nos sentimos rechazados o poco valorados por figuras importantes, es más probable que en la adultez repitamos ese patrón sin darnos cuenta.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

“El temor a no encajar revive esas heridas. Queremos que otros nos amen como no fuimos amados antes, y cuando no lo hacen, sentimos que fallamos otra vez”, advierte la especialista.

Esta percepción distorsionada puede afectar la autoestima, romper los límites del amor propio y generar una intensa dependencia emocional.