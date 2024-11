¿Su relación lo agota? La ciencia revela cómo identificar lo tóxico

Es una ‘bandera roja’ si “tu pareja te corrige constantemente al hablar delante de vuestros amigos o familia; si tu madre sigue teniendo el control de tus cuentas bancarias aunque ya no vivas en su casa; o si tu jefe te dice que no puede subirte el sueldo pero te pide que trabajes los fines de semana”, según Fenwick. Los padres que no ofrecen apoyo emocional a sus hijos, no están presentes, ni les atienden; los amigos que camuflan sus comentarios destructivos bajo la fachada de bromas; los jefes que invaden la vida del empleado y no respetan sus límites personales; o una pareja que continuamente te culpa por las cosas que salen mal en la relación, son otras ‘red flags’ frecuentes.