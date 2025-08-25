¿Cómo apoyar a los niños con ansiedad por el regreso a clases?

Tegucigalpa, Honduras.- Las mochilas nuevas están listas, los uniformes perfectamente doblados y el calendario escolar dando inicio. Sin embargo, para algunos niños el entusiasmo no llega. En lugar de sonrisas, aparecen dolores de estómago misteriosos, lágrimas al despertar o súplicas de “no quiero ir”.

El regreso a clases, que muchos adultos ven como un paso rutinario, puede convertirse en un verdadero desafío emocional para los pequeños que experimentan ansiedad ante lo desconocido.

Se trata de una etapa que suele estar cargada de expectativas: nuevos amigos, retos académicos y cambios de rutina. Pero no todos los niños viven este proceso con entusiasmo; para muchos, significa enfrentar nervios, angustia e incluso síntomas de ansiedad.

Especialistas advierten que la presión por “adaptarse rápido” o “rendir desde el primer día” puede intensificar el miedo de los pequeños, afectando su desempeño y, sobre todo, su bienestar emocional. Comprender que el regreso a clases no es igual para todos es el primer paso para brindarles el soporte que necesitan.

Cambiar de grado, conocer nuevos profesores o sentirse expuestos a un idioma distinto pueden generar en los niños inseguridad y temor al fracaso. En algunos casos, se manifiesta con llanto, resistencia a levantarse temprano, dolor de estómago o irritabilidad.

El regreso a clases es una transición importante y puede ser una oportunidad para fortalecer la resiliencia emocional de los pequeños.

Con paciencia, comprensión y acompañamiento, los niños no solo se adaptarán mejor, sino que también aprenderán que pedir ayuda y expresar lo que sienten es parte de crecer.