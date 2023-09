¿Cómo afecta el cambio de escuela a los niños?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Un cambio de escuela puede representar una experiencia compleja para los niños. De hecho, la idea de enfrentarse a nuevos espacios, maestros y compañeros suele ser desalentadora, al menos en un principio.



Y aunque diversos motivos impulsan a las familias a transferir a sus niños de un centro de estudio a otro, los padres se convierten en los principales encargados de transmitirle a sus hijos el concepto de que es normal estar nerviosos al dirigirse a un entorno distinto de aprendizaje.



No es inusual que un pequeño se sienta fuera de lugar durante los primeros meses de la transición escolar, especialmente si también se encuentra en un entorno familiar cambiante. Aquellos que experimentan estrés pueden mostrar su incomodidad al comportarse mal, retirándose de las actividades sociales, y hasta alterando su dieta y patrones de sueño.



Para lidiar mejor con esta transición, permita que sus hijos y usted liberen sus emociones y sentimientos a medida vayan surgiendo. Este paso en particular parece contrario a la intuición, pero reconocer las incomodidades que la familia está sobrellevando hace que sea más fácil superarlas.



Haga de esta una oportunidad para sentarse y hablar con sus hijos sobre lo que les molesta, cuáles son sus miedos y qué se puede hacer para ayudarlos a sentirse mejor con el nuevo entorno y las circunstancias relacionadas.



Por otro lado, dele a sus hijos un poco de holgura. Los niños en entornos educativos cambiantes ya están abrumados, por lo que no necesitan presión adicional. Por ejemplo, disminuya la carga de sus hijos cuando se trata de labores en casa o actividades que pueden esperar un poco, especialmente durante las primeras semanas.