¿Llegó a los 30 y siente que no va a alcanzar el éxito?

Estas personas son vistas ante la sociedad como “fracasadas”, y tanta imposición o altas expectativas puede llevarlos a un estancamiento y a la duda de “si yo soy un fracasado, ¿para qué voy a hacer algo?, ¿para qué me voy a mover?, ¿para qué voy a seguir adelante?, ¿para qué voy a intentarlo?”, afirmó el psicólogo Eduardo Hernández.

También influye la enseñanza que se incentiva desde pequeños en realizar todo perfecto. “entra el miedo de ser tan perfeccionista en tener que hacer las cosas bien, si no, mejor no realizarlas, eso ejerce tanta presión que literalmente prefiere no hacerlas a que no salgan bien”, añadió Hernández.

El problema no está en llegar a los 30 y no haber alcanzado el éxito, sino en sentirse estancado y no tomar decisiones, no saber hacia dónde avanzar y a dónde quiero llegar.