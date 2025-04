Síndrome del impostor: ¿Duda de sus propias capacidades?

Este trastorno se atribuye a la creencia persistente de que la persona no es lo suficientemente capaz, a pesar de tener evidencia de su competencia. Quienes lo padecen sienten que no merecen el éxito, que están engañando a los demás o que, en cualquier momento, serán “descubiertos”.

Tegucigalpa, Honduras.- ¿Alguna vez se ha sentido no merecedor de sus logros? ¿Suele atribuirle a la suerte lo positivo que le ocurre? ¿Siente que en cualquier momento alguien va a exponerlo como un fraude? No es usted, es el síndrome del impostor haciendo lo suyo.

De sentirse identificado con varios de estos puntos, tenga presente que no está solo; millones de personas atraviesan esta experiencia, que puede comenzar a combatir en el momento en que lo decida.

El primer paso para combatir este síndrome es ponerle nombre: usted no es un fraude, solo está lidiando con un impostor. La psicóloga Diana Lozano comparte una guía.

Realidad. No trate de compensar lo que usted no es, ni idealice la perfección humana; Recuerda que no somos robots.

Entendimiento. Valide sus propias emociones como parte de la naturaleza diaria, sin enfrascarse en los días malos porque habrá otros más favorables.