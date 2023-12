Salud visual: consejos clave para cuidar de sus ojos

Descansos oculares frecuentes: se sugiere hacer pausas cortas cada 20 minutos al trabajar frente a una pantalla. Asimismo, aplicar la regla 20-20-20, que consiste en mirar a 20 pies de distancia durante al menos 20 segundos cada 20 minutos.



Iluminación adecuada: asegurarse de que la iluminación en el entorno de trabajo sea apropiada para evitar la fatiga ocular, así como evitar reflejos y deslumbramientos ajustando la posición de las fuentes de luz.



Posición de la pantalla: colocar la pantalla a la altura de los ojos y a una distancia de aproximadamente 50-70 cm. No olvide ajustar el brillo y contraste para una visualización cómoda.



Hidratación y nutrición: hay que mantener una buena hidratación, ya que la deshidratación puede afectar la lubricación ocular. También recuerde consumir alimentos ricos en vitaminas A, C y E, así como en zinc.



Uso adecuado de lentes de contacto: seguir las indicaciones del oftalmólogo en cuanto al tiempo de uso de los lentes de contacto. No olvide limpiarlos y almacenarlos correctamente para evitar infecciones.