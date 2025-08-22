¿Dónde ver en vivo el partido de Tiktokers Honduras vs El Salvador?

San Pedro Sula, Honduras.- La selección hondureña de tiktokers buscará revancha este viernes frente a El Salvador en un Estadio Morazán que estará lleno de aficionados, luego de que los boletos se agotaran rápidamente durante la semana.
Organizadores del evento confirmaron que se vendieron más de 18,000 entradas para todos los fanáticos del entretenimiento que no quieren perderse el espectáculo.
El valor de las entradas fue de 50 lempiras en Sol y 100 lempiras en Silla y Preferencia, con la meta de alcanzar los 17,000 espectadores en el histórico recinto sampedrano, casa del Real España.
Para quienes no podrán estar presentes en el estadio, la organización informó que el partido se transmitirá en vivo a través del canal de YouTube “Soysupremo”, plataforma desde la cual los seguidores tendrán la posibilidad de disfrutar el encuentro en tiempo real.
El evento contará con varios elementos llamativos, entre ellos la implementación del VAR, una tecnología que ni siquiera la Liga Nacional de Honduras utiliza. Además, habrá 10 cámaras para capturar cada detalle del encuentro, junto a una peculiar “kisscam” para darle un toque de humor al show.
Durante el medio tiempo también habrá presentaciones musicales, aunque se descartó la presencia de artistas internacionales como Darell y Jon Z. En su lugar, subirán al escenario talentos emergentes como KBP, Jr Clark y Lil David, quienes pondrán ritmo a la fiesta.
El duelo está programado para arrancar a las 7:00 de la tarde en el Estadio Morazán. Desde esa hora, los aficionados podrán seguir la transmisión en vivo por YouTube y disfrutar de un espectáculo que promete muchas emociones dentro y fuera de la cancha.
Cabe recordar que en el partido de ida, jugado el 8 de agosto en El Salvador, los cuscatlecos vencieron 3-2 a Honduras en un vibrante encuentro. Ahora, con el apoyo de su gente, los tiktokers catrachos buscarán revancha y los seguidores podrán vivirlo todo desde la pantalla.