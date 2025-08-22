¿Dónde ver en vivo el partido de Tiktokers Honduras vs El Salvador?

San Pedro Sula, Honduras.- La selección hondureña de tiktokers buscará revancha este viernes frente a El Salvador en un Estadio Morazán que estará lleno de aficionados, luego de que los boletos se agotaran rápidamente durante la semana. Organizadores del evento confirmaron que se vendieron más de 18,000 entradas para todos los fanáticos del entretenimiento que no quieren perderse el espectáculo.

El valor de las entradas fue de 50 lempiras en Sol y 100 lempiras en Silla y Preferencia, con la meta de alcanzar los 17,000 espectadores en el histórico recinto sampedrano, casa del Real España. Para quienes no podrán estar presentes en el estadio, la organización informó que el partido se transmitirá en vivo a través del canal de YouTube “Soysupremo”, plataforma desde la cual los seguidores tendrán la posibilidad de disfrutar el encuentro en tiempo real. El evento contará con varios elementos llamativos, entre ellos la implementación del VAR, una tecnología que ni siquiera la Liga Nacional de Honduras utiliza. Además, habrá 10 cámaras para capturar cada detalle del encuentro, junto a una peculiar “kisscam” para darle un toque de humor al show. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Durante el medio tiempo también habrá presentaciones musicales, aunque se descartó la presencia de artistas internacionales como Darell y Jon Z. En su lugar, subirán al escenario talentos emergentes como KBP, Jr Clark y Lil David, quienes pondrán ritmo a la fiesta.