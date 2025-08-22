  1. Inicio
¿Qué pasó con los expulsados? Estos son los tiktokers hondureños que jugarán ante El Salvador

Sorpresas en el listado oficial de convocados para el partido de tiktokers Honduras vs El Salvador; esto pasó con los expulsados

  • 22 de agosto de 2025 a las 08:17
La selección hondureña de tiktokers se enfrenta este viernes 22 de agosto ante El Salvador en el estadio Morazán de San Pedro Sula. Aquí te mostramos todos los convocados para el partido.

Fotos: Yoseph Amaya y Mauricio Ayala.
Carlos Zuniga, uno de los Hijos de Morazán, fue convocado oficialmente.

Dembele hondureño y Bryan la Playa son dos de los creadores de contenido que destacaron en el juego de ida y estarán este viernes en San Pedro Sula. .
Cesar Murillo fue otro de los elegidos por Supremo para estar en este compromiso.

El Loco de la Selva es el director técnico de la selección hondureña de tiktokers.

Shin Fujiyama es uno de los más populares y también fue incluido en el listado final.

Loncho no tuvo un partido destacado el Santa Tecla pero espera reponerse hoy en el coloso sampedrano.

Barbarito entró bien en el primer partido y hoy estará en la Gran Revancha.
Stemfort aún no revienta, pero Supremo le dio la oportunidad para que sume minutos hoy.

Dj Chaval es uno de los defensores titulares en la "H" y será parte de este juego de vuelta.

Uyuyuy mueve los hilos en la mitad de la cancha y es otro de los convocados en los creadores de contenido catrachos.

Raphinha hondureño, Dembele hondureño y Fila son otros de los elegidos por Supremo.

Supremo es el capitán de la Bicolor tiktokera y es uno de los organizadores del evento. Su lugar en el equipo es fijo.

Mr JC el del Palabreo habpia sido expulsado por un problema extrafutbolístico, pero regresó a la convocatoria.

Davis Flow, Riñón, Caracolito y Oscar Lagos también estarán. El primero había sido otro de los expulsados, pero recibió el perdón de los organizadores.

La More es el portero titular y también fue convocado por la directiva.

Fancony fue el protagonista del pleito que provocó la expulsión de él y sus compañeros del equipo, pero fue perdonado y estará hoy en el coloso de bulevar Morazán.

Chauder Morazán es la sensación y también forma parte de la convocatoria.

Osvaldo es otro de los grandes mediocampistas y en el primer partido puso una asistencia de gol. Será titular hoy ante los salvadoreños.
JD Altamirano es otro de los Hijos de Morazán que engalanará el evento de este viernes.

Estos son todos los convocados para el partido de vuelta de este viernes ante los guanacos.

