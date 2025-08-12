El uso de la IA puede hacer que los profesionales de colonoscopias pierdan habilidades

Madrid, España.-El uso rutinario de la inteligencia artificial (IA) como asistente podría suponer una reducción de la capacidad de los profesionales sanitarios que realizan colonoscopias para detectar crecimientos precancerosos (adenomas) en el colon. Un estudio observacional que publica The Lancet Gastroenterology & Hepatology apunta que la tasa de detección de adenomas de colon por profesionales sanitarios con experiencia en colonoscopias sin asistencia de IA disminuyó un 6 % varios meses después de la introducción rutinaria de esta. Varios estudios han sugerido que la asistencia de la IA puede ayudar a los médicos a identificar algunos tipos de cáncer, pero este es el primero que sugiere que la IA podría provocar una reducción de la capacidad de los profesionales médicos y afectar a los resultados sanitarios, señala la publicación. El equipo de investigadores, encabezado por la Academia de Silesia (Polonia) y con la participación de la Universidad de Barcelona, analizó más de 1.400 colonoscopias en dos fases diferentes: tres meses antes y después de la introducción del uso de la IA.

Los autores recuerdan que el estudio es observacional, por lo que no establece una causa-efecto, pero piden que se investigue más sobre cómo la IA afecta a las capacidades de los profesionales sanitarios y las formas de prevenir la pérdida de habilidades. El estudio se realizó en cuatro centros de colonoscopia de Polonia, entre septiembre de 2021 y marzo de 2022, en los que el uso regular de IA se introdujo a finales de 2021, tras lo cual se realizaron colonoscopias de forma aleatoria, con o sin asistencia de esta herramienta. Durante ese tiempo, se realizaron 1.443 colonoscopias sin IA; 795 antes de su uso regular y 648 después. Las pruebas fueron realizadas por 19 endoscopistas experimentados que habían realizado más de 2.000 colonoscopias cada uno. La tasa media de detección de adenomas en colonoscopias no asistidas por IA disminuyó del 28,4 % (226/795) en el periodo antes de su uso al 22,4 % (145/648) después de la exposición a la IA, lo que corresponde a una reducción relativa del 20 % y absoluta del 6 %. En las colonoscopias asistidas por IA, la tasa de detección de adenomas fue del 25,3 % (186/734), indica la revista.