Estados Unidos.- Muchas mujeres y hombres de mediana edad se encuentran «emparedados» entre dos responsabilidades que exigen una considerable dedicación y pueden reducir su tiempo personal y afectar su bienestar: apoyar a hijos que aún dependen de ellos y atender a padres mayores que necesitan cuidados. El fenómeno de la generación sándwich —integrada por personas que deben asumir tanto la crianza de sus hijos como el cuidado de sus padres mayores— no es nuevo, explica Carlos Velo Higueras, profesor de Psicología de la Universidad Europea de Valencia (UEV). Sin embargo, “esta problemática actualmente tiende a durar más debido a la mayor longevidad de las personas, el retraso de la maternidad y la paternidad, la emancipación tardía de los hijos y el retraso del momento de la jubilación”, señala el profesor Velo en una entrevista con EFE.

Velo explica que la presión que sufren los integrantes de la generación sándwich (GS, en adelante) “no depende únicamente de las circunstancias personales”.Múltiples factores de presiónEstas personas también se ven presionadas por “factores económicos y sociales como el aumento de tiempo de desplazamiento, la reducción progresiva del poder adquisitivo de los ingresos en gran parte de la población o el aumento en las últimas décadas de las ratios (relación proporcional) entre la productividad y la demanda de trabajo”. El experto de la UEV destaca que “esta conjunción de circunstancias personales, económicas y sociales estrecha las ventanas de tiempo libre, el acceso a fuentes de asistencia y, en consecuencia, intensifica la sensación de fatiga y sobrecarga en quien tiene que encargarse del cuidado de su familia, además de hacerse cargo de todo lo demás”. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En el ámbito laboral, esta situación puede limitar la trayectoria profesional de una persona, aumentar el ausentismo, llevarla a reducir su jornada o renunciar a ascensos o traslados y, en algunos casos, hacer que abandone su empleo. Según Velo, esto ocurre “sin olvidar que el cansancio repercute en el rendimiento en el trabajo”.

“La falta de tiempo también puede generar tensiones en la casa, especialmente cuando las tareas de cuidado no se reparten de forma equitativa entre los familiares, recayendo en la mayoría de los casos en las mujeres, que son los cuidadores informales principales de los mayores con dependencia”, apunta. Impacto mental y físico. “Cuando las tareas se concentran en una persona, es más difícil que ésta disponga de tiempo propio, y es posible que se sienta culpable por no poder ‘llegar a hacer todo’ y experimente un duelo anticipado, sentimientos ambivalentes de amor y resentimiento, aislamiento social y pérdida de identidad”, señala.

Además de amenazar la salud mental, el desgaste también puede afectar la salud física de quien asume los cuidados. Entre sus posibles consecuencias, Velo menciona alteraciones del sueño, un mayor riesgo cardiovascular, una respuesta inmunitaria más débil y un menor autocuidado. Para empezar a corregir el desequilibrio en las responsabilidades y tareas, el profesor propone “hacer visible quién asume cada tarea: listar las ocupaciones, las horas y quién las realiza, porque lo que no se ve no se reparte”. Para aliviar la carga de la generación sándwich, el experto de la UEV recomienda “recurrir a los recursos disponibles (servicios sociales, valoración de dependencia, centros de día, teleasistencia, asociaciones de familiares), delegar o externalizar lo aquello que sea posible y aceptar las ayudas y apoyos concretos que se le ofrezcan”.

