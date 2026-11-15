Adelgazar sin perder la vista: el chequeo ocular que piden los oftalmólogos

Los Ángles, Estados Unidos.- Los nuevos tratamientos farmacológicos diseñados originalmente para la diabetes tipo 2 y utilizados también en los últimos años frente a la obesidad viven un auténtico auge gracias a su alta eficacia metabólica. Sin embargo, aunque ofrecen buenos resultados y un perfil de seguridad sólido para regular el azúcar y reducir peso, requieren un seguimiento de la vista adecuado. Detrás de esta revolución médica se encuentran principios activos como la semaglutida y la tirzepatida, popularizados bajo nombres comerciales como Ozempic, Wegovy, Rybelsus o Mounjaro, que han saltado de las consultas a las conversaciones del día a día.

El cuerpo humano funciona como un reloj muy sensible a los cambios bruscos, y los ojos no son una excepción: cuando los niveles de glucosa en sangre caen en picado en poco tiempo, la vista puede resentirse y sufrir alteraciones que conviene vigilar de cerca. No se trata de una sospecha aislada. La comunidad oftalmológica y organismos de referencia en farmacovigilancia —como la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) o la Academia Americana de Oftalmología (AAO)— ya han puesto el foco en este fenómeno. El mensaje para quienes inician estas terapias es claro: tan importante es controlar la báscula y la glucosa como revisar la salud ocular antes y durante el proceso. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En esta misma línea se pronuncian desde OftalDex, el Servicio de Oftalmología del Hospital Universitario Dexeus. Ante el aumento imparable de pacientes que recurren a estas inyecciones, los especialistas insisten en la necesidad de no bajar la guardia.

El Dr. Carles Barnés, director médico de OftalDex, explica el porqué de esta precaución: “este tipo de medicación provoca una mejoría muy rápida de los niveles de azúcar en sangre, lo que puede generar un deterioro de la retinopatía diabética o complicarse con un edema macular que puede suponer una pérdida de visión.”

¿Qué le ocurre exactamente a nuestros ojos?

Para entender cómo nos puede afectar este reajuste metabólico, el Dr. Barnés divide los posibles efectos visuales en tres posibles escenarios, que van desde molestias pasajeras hasta cuadros médicos que requieren mayor atención: Visión borrosa pasajera: Es el efecto más habitual y, por suerte, el menos preocupante. Al cambiar tan deprisa la concentración de azúcar en sangre, se altera de forma temporal el equilibrio de los líquidos del ojo y la propia forma del cristalino, que actúa como nuestra lente natural. Aunque resulta incómodo, es un fenómeno inofensivo y reversible que suele desaparecer por sí solo en un plazo de dos a cuatro meses. Empeoramiento temporal en la retinopatía diabética: En personas que ya padecen diabetes, una bajada repentina de la glucosa puede someter a un estrés inicial a los pequeños vasos sanguíneos de la retina, favoreciendo la aparición de un edema macular (una acumulación de líquido en la zona central de la retina). Es una situación bien conocida por los médicos y perfectamente manejable si se detecta a tiempo, aunque la comunidad científica sigue investigando su comportamiento a largo plazo. Neuropatía Óptica Isquémica Anterior No Arterítica (NOIANA): Bajo este nombre tan complejo se esconde una afección muy poco frecuente, estimada en apenas 1 o 2 casos por cada 10.000 pacientes tratados al año. Ocurre cuando se interrumpe el riego sanguíneo en el nervio óptico, lo que puede desencadenar una pérdida brusca de visión. Respecto a este último punto, comités europeos como el PRAC (perteneciente a la Agencia Europea de Medicamentos) y estudios publicados en revistas de prestigio como JAMA Ophthalmology han detectado una asociación estadística de mayor riesgo. Aun así, los especialistas piden prudencia: los datos actuales son observacionales y no hay que olvidar que tanto la diabetes como la obesidad ya suponen, por sí solas, un factor de riesgo importante para la salud vascular del ojo. Además de estos tres cuadros, los cambios en el organismo pueden traer otras molestias cotidianas tal y como nos indica el Dr. Barnés: “la pérdida brusca de peso y los cambios metabólicos asociados pueden derivar de forma complementaria en sequedad ocular o pequeñas fluctuaciones en la graduación de la vista”.

Prevención y control