Estudio cuestiona el IMC y propone una nueva forma de diagnosticar la obesidad

Y han planteado, para solucionar las carencias de ese valor, combinar las evaluaciones del IMC con el análisis de la circunferencia corporal para detectar con mayor precisión la grasa dañina y clasificar la condición en "obesidad clínica" -caracterizada por un deterioro evidente en el funcionamiento de los órganos y un mayor peligro de mortalidad- y "obesidad preclínica", donde el organismo preserva sus funciones de manera estable.

Londres, Inglaterra.- Científicos de varios centros de investigación han concluido que el Índice de Masa Corporal (IMC) es insuficiente para evaluar adecuadamente los riesgos de salud asociados al exceso de peso .

La investigación ha sido coordinada por el King's College de Londres y en la misma han participado científicos de numerosos centros de varios países, entre ellos de la Universidad de Girona en España; hoy publican los resultados de su trabajo en la revista Nature.

La nueva definición diagnóstica de obesidad debe superar el IMC a la hora de identificar diferencias en la salud y el pronóstico, incluido el riesgo de mortalidad, según los investigadores, que han puesto a prueba el marco de diagnóstico propuesto por una comisión de Lancet Diabetes and Endocrinology en 2025 para tratar la preocupación mundial de que la confianza en el IMC por sí sola pueda estar causando diagnósticos erróneos a millones de personas.

Los científicos han concluido que ese índice no refleja con precisión la cantidad ni la distribución de la grasa corporal de una persona, factores que influyen notablemente en los riesgos para la salud, y que tampoco mide los efectos sobre la función de los órganos, por lo que no permite distinguir entre la enfermedad y la salud.

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El marco que proponen consta de dos pasos: el primero sería complementar el IMC con medidas como la circunferencia de la cintura y la relación cintura-estatura para confirmar el exceso de grasa corporal.

Después habría que distinguir entre obesidad clínica, una enfermedad activa en la que el exceso de grasa corporal perjudica la función de los órganos, y obesidad preclínica, donde el exceso de grasa corporal supone mayores riesgos para la salud, pero la función de los órganos y del organismo en su conjunto se mantienen preservadas.

Los investigadores analizaron datos de salud de 844,108 adultos en China, el Reino Unido, Estados Unidos y España, comparando la clasificación basada en el Índice de Masa Corporal con el nuevo marco diagnóstico.

Para distinguir la disfunción orgánica atribuible a la obesidad de las afecciones derivadas de otras causas, el estudio utilizó un método estadístico que tuvo en cuenta el riesgo basal de disfunción orgánica en personas sin obesidad.

Al añadir las mediciones de cintura a las evaluaciones del IMC, los investigadores observaron que este valor por sí solo clasificaba erróneamente la obesidad en ambos sentidos: no detectaba la grasa corporal propia de la obesidad en hasta un 8.6% de los participantes y clasificaba de forma inadecuada a hasta un 3.1% de las personas como obesas en todos los grupos de estudio.

La obesidad se asoció a un mayor riesgo de muerte únicamente cuando se identificaba mediante las mediciones de cintura junto con el Índice de Masa Corporal, y no cuando se utilizaba solo este índice, según revela el resumen facilitado por el King's College.