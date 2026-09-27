Delgadez extrema, la moda que pone en riesgo la salud de los jóvenes

Tegucigalpa, Honduras.- Ver un cuerpo extremadamente delgado en una fotografía puede parecer un detalle menor, pero detrás de esa imagen hay un riesgo real para la salud de miles de jóvenes. La tendencia a exhibir un peso muy por debajo de lo saludable, imitando a celebridades y marcando de forma visible los huesos del cuerpo, se ha convertido en un mal referente para muchos adolescentes. Los especialistas advierten que esta moda conlleva serios riesgos. La psicóloga Paula Villapalos, de la Unidad de Trastornos de la Conducta Alimentaria del Hospital Universitario Quirónsalud Pozuelo, explica que la idealización de la delgadez extrema, impulsada por artistas y famosos, empuja a algunos jóvenes a perseguir esa figura como símbolo de éxito y aceptación social.

Ese deseo favorece conductas de riesgo, como restringir la alimentación o hacer ejercicio de forma compulsiva, lo que aumenta la vulnerabilidad a desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria. Una revisión sistemática de literatura científica publicada en población española encontró que el uso y la frecuencia de uso de redes sociales se asocia significativamente con la insatisfacción corporal, el impulso de la delgadez y la baja autoestima en adolescentes y jóvenes. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Otra investigación reciente documenta que, en los últimos 20 años, los trastornos alimenticios han crecido un 300 % en el mundo.

Cuando el cuerpo no recibe suficiente energía puede sufrir pérdida de masa muscular, alteraciones hormonales, disminución de la densidad ósea y problemas gastrointestinales, señalan desde el área médica del hospital madrileño. Salvo que responda a la constitución física de cada persona, la delgadez extrema no equivale a estar sano, y la apariencia nunca revela por completo el estado real de la salud de alguien.

Señales de alerta ante un posible trastorno alimentario

Detectar a tiempo un problema con la comida puede marcar la diferencia. Estas son algunas señales que psicólogos y médicos recomiendan observar en adolescentes, sobre todo cuando se presentan combinadas y de forma sostenida en el tiempo.

- Cambios bruscos en los hábitos de comida: Saltarse comidas, inventar excusas para no sentarse a la mesa con la familia o eliminar de golpe grupos completos de alimentos son señales que suelen pasar desapercibidas al inicio, pero que con el tiempo se vuelven un patrón repetitivo y difícil de justificar. - Obsesión con el conteo de calorías: Revisar constantemente etiquetas nutricionales, pesar la comida o memorizar tablas calóricas indica una preocupación que va más allá del interés por comer sano y empieza a ocupar buena parte del día a día de la persona. - Aislamiento social alrededor de la comida: Evitar reuniones, cumpleaños o salidas donde haya alimentos de por medio es una de las señales más claras, ya que la persona empieza a organizar su vida social en función de lo que va a comer o dejar de comer.

- Ejercicio físico rígido y excesivo: Entrenar varias horas al día, sentir culpa al no hacerlo o mantener rutinas inflexibles pese al cansancio o las lesiones son comportamientos que suelen acompañar a la restricción alimentaria. - Cambios de humor ligados a la comida: La irritabilidad, la ansiedad o el llanto antes o después de comer son manifestaciones frecuentes que reflejan el desgaste emocional que provoca este tipo de conducta. - Uso de ropa holgada: Cubrir el cuerpo con prendas amplias, incluso en climas cálidos, puede ser una forma de ocultar la pérdida de peso o de evitar comentarios sobre la figura.



Mitos frecuentes sobre la delgadez extrema