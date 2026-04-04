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¿El sobrepeso se contagia en pareja? Esto dice la ciencia sobre los hábitos compartidos

Estudios advierten que el sobrepeso puede “transmitirse” entre parejas y personas cercanas, no por causas biológicas, sino por la convivencia, la alimentación y las rutinas compartidas

  • Actualizado: 04 de abril de 2026 a las 12:46
¿El sobrepeso se contagia en pareja? Esto dice la ciencia sobre los hábitos compartidos

Comer juntos, compartir rutinas y hasta gestionar emociones en pareja puede influir en el aumento de peso.

 Foto: Shutterstock.

Madrid, España.- Desde la década de 2010, diversas investigaciones han revelado que el sobrepeso puede “contagiarse” entre personas cercanas, especialmente en relaciones de pareja, familiares o amistades.

Este fenómeno no responde a causas biológicas, sino a la influencia que ejercen los vínculos sociales en los hábitos cotidianos.

Sobrepeso, cansancio y hambre: indicios de un desbalance interno

Estudios de instituciones en Estados Unidos, España y Australia coinciden en que los lazos afectivos pueden actuar como agentes transmisores del sobrepeso. Esto ocurre a través de la imitación de conductas, la sintonía emocional y la convivencia prolongada.

A diferencia de una enfermedad infecciosa, el llamado “contagio” del peso no se produce por virus o bacterias, sino por la adopción compartida de rutinas, especialmente en contextos donde las personas pasan mucho tiempo juntas.

El fenómeno es más frecuente en parejas que conviven o mantienen una relación estable. La cercanía diaria favorece que ambos miembros desarrollen hábitos similares, lo que puede llevar a una convergencia en su peso corporal con el paso del tiempo.

¿Cómo afecta el sobre peso en la autoestima de las personas?

Según el psicólogo Nicolas Dhondt, este proceso ocurre de forma gradual e inconsciente. Al compartir comidas, horarios y estilos de vida, las personas tienden a adaptarse mutuamente, sin que exista una “transferencia” directa de peso.

Además, distintos estudios señalan que comer en compañía aumenta la cantidad de alimentos ingeridos entre un 10 % y un 25 %. Esto se debe a que las comidas duran más y se tiende a igualar la cantidad que consume la otra persona, lo que puede modificar la percepción de lo que es una porción normal.

También influyen los aspectos emocionales: si uno de los miembros utiliza la comida como consuelo o recompensa, el otro puede adoptar ese mismo patrón, especialmente en situaciones de estrés o cansancio.

Cinco hábitos que solo tienen las parejas felices y saludables

Frente a este escenario, los expertos recomiendan construir hábitos saludables en pareja, como planificar comidas, mantener opciones nutritivas en casa y realizar actividades físicas juntos. Más que controlar al otro, se trata de asumir estos cambios como un proyecto compartido que beneficie tanto la relación como la salud.

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Redacción web
Agencia EFE/Redacción

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