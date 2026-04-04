¿El sobrepeso se contagia en pareja? Esto dice la ciencia sobre los hábitos compartidos

Madrid, España.- Desde la década de 2010, diversas investigaciones han revelado que el sobrepeso puede “contagiarse” entre personas cercanas, especialmente en relaciones de pareja, familiares o amistades. Este fenómeno no responde a causas biológicas, sino a la influencia que ejercen los vínculos sociales en los hábitos cotidianos.

Estudios de instituciones en Estados Unidos, España y Australia coinciden en que los lazos afectivos pueden actuar como agentes transmisores del sobrepeso. Esto ocurre a través de la imitación de conductas, la sintonía emocional y la convivencia prolongada. A diferencia de una enfermedad infecciosa, el llamado “contagio” del peso no se produce por virus o bacterias, sino por la adopción compartida de rutinas, especialmente en contextos donde las personas pasan mucho tiempo juntas. El fenómeno es más frecuente en parejas que conviven o mantienen una relación estable. La cercanía diaria favorece que ambos miembros desarrollen hábitos similares, lo que puede llevar a una convergencia en su peso corporal con el paso del tiempo.

Según el psicólogo Nicolas Dhondt, este proceso ocurre de forma gradual e inconsciente. Al compartir comidas, horarios y estilos de vida, las personas tienden a adaptarse mutuamente, sin que exista una “transferencia” directa de peso.

Además, distintos estudios señalan que comer en compañía aumenta la cantidad de alimentos ingeridos entre un 10 % y un 25 %. Esto se debe a que las comidas duran más y se tiende a igualar la cantidad que consume la otra persona, lo que puede modificar la percepción de lo que es una porción normal. También influyen los aspectos emocionales: si uno de los miembros utiliza la comida como consuelo o recompensa, el otro puede adoptar ese mismo patrón, especialmente en situaciones de estrés o cansancio.