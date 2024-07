Cómo lograr que sus hijos adopten hábitos saludables: Guía para padres

Otro ajuste que usted podría hacer es mantener verduras lavadas y al alcance de todos. Por ejemplo, coloque pepinos, tomates y zanahorias en los primeros estantes del refrigerador, así no se pasarán por alto.

Pero no se desanime; hacer cambios pequeños y simples en casa y en su rutina puede desembocar en un impacto positivo colectivo.

Aun manejando al dedillo toda consigna nutricional, fomentar una dieta balanceada en cada miembro del hogar no es fácil, sobre todo cuando las exigencias de la oficina le juegan en contra.

Los niños tienden a comer intuitivamente. Mueva las chucherías de la línea de visión o guárdelas en la parte posterior de su armario.A la hora de comer, no tenga el salero en la mesa. El alto consumo de sodio afecta el resto de hábitos saludables que podría estar aplicando

Para un impulso de salud adicional, aunque puede ser difícil, no les diga a sus hijos qué o cuánto comer.

Otra recomendación igual de importante es no servir la cena después de las 8:00 PM. Hacerlo puede tener un impacto negativo en el peso. En el caso de los platillos, estos deben basarse, al menos, en un 50% en verduras y hortalizas completadas con proteínas y grasas saludables.

No asuma que sus hijos no comerán “comida para adultos”; no llene sus platos con clásicos del menú infantil como nuggets de pollo. Enséñeles a comer correctamente.