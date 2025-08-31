Sobrepeso, cansancio y hambre: indicios de un desbalance interno

Tegucigalpa, Honduras.- La fatiga que persiste a pesar del descanso, la sensación de hambre que no se sacia y el peso que no baja aunque se mantenga una dieta saludable suelen encubrir más que un problema estético. Estas señales de advertencia pueden estar reflejando alteraciones internas como diabetes tipo 2, resistencia a la insulina, hipotiroidismo, síndrome de ovario poliquístico (SOP) o algún otro síndrome metabólico. La nutricionista Alejandra Sánchez aclaró que “cuando el cuerpo no responde satisfactoriamente al cambio de hábitos, lo primero que se debe hacer es descartar problemas hormonales, tiroideos o metabólicos. Ninguna dieta funcionará mientras el desorden interno siga sin tratarse”. Por ejemplo, el cansancio persistente suele estar ligado a deficiencia de hierro o vitamina D. La sensación de hambre incontrolable se relaciona con resistencia a la insulina y niveles elevados de cortisol, mientras que el peso que se mantiene sin cambios puede deberse a inflamación o desequilibrio intestinal.

Comprender estas relaciones permite identificar que los síntomas no aparecen de manera aislada, sino que forman un triángulo clínico que refleja un organismo sometido a estrés crónico, alteración que también influye en la acumulación de grasa abdominal y en la calidad del sueño, lo que perpetúa un ciclo difícil de romper sin intervención profesional. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

La especialista enfatizó que adoptar una nueva perspectiva sobre estos signos permite cambiar la forma en que se enfrenta la salud.

La solución no radica en entrenamientos extremos ni en pasar hambre, es cuestión de “disponerse a buscar un equilibrio interno que se traduzca en bienestar, mayor energía y un manejo más efectivo del peso a largo plazo”, concluyó.

Pérdida de peso: errores a evitar

Cuando el peso se resiste a bajar, la reacción más común es probar soluciones rápidas que terminan empeorando la situación. A propósito de esa tendencia, la experta enlistó los errores más frecuentes que desenfocan a los pacientes de un camino sano y sustentable. - Automedicación: El consumo de pastillas, tés laxantes o suplementos sin respaldo médico puede alterar el metabolismo y generar efectos secundarios graves. No se fíe de las tendencias. - Dietas hipocalóricas extremas: Las llamadas “dietas de choque” provocan pérdida de músculo más que de grasa. Esto sin mencionar que no son sustentables, arrastrándolo a sufrir el efecto rebote.