El duelo en la adolescencia: ¿cómo ser apoyo? Una experta lo explica

Tegucigalpa, Honduras.- La adolescencia , como es bien sabido, representa una etapa de intensos cambios emocionales, físicos y sociales. Y en medio de este proceso, tener que enfrentarse a la muerte de un ser amado supone un desafío aún mayor: el joven debe transitar un dolor profundo al mismo tiempo que intenta definir su identidad, su lugar en el mundo y sus vínculos afectivos.

El duelo en esta etapa no solo se vive de manera distinta a la infancia o a la adultez, sino que también puede marcar el desarrollo emocional a largo plazo. Porque sí, cada adolescente procesa la pérdida de manera única; algunos muestran tristeza abierta, mientras otros prefieren aislarse o expresan su dolor a través de enojo, rebeldía o desinterés.

La psicóloga y terapeuta Diana Nicole Lozano explica que atravesar un duelo en la adolescencia difiere de otras etapas de la vida: “En la niñez, por ejemplo, el pensamiento abstracto aún no está desarrollado y en ocasiones el duelo se percibe como algo pasajero o se vive desde lo lúdico", contextualiza.

"En la adolescencia, en cambio, la pérdida suele expresarse desde un apego evitativo, con irritabilidad hacia los vivos, búsqueda de culpables y conductas rebeldes más que desde la verbalización del dolor. Sus pares, es decir, los amigos del doliente, pasan a ser su vínculo de confianza y comprensión”.

De ahí que lo que a simple vista puede interpretarse como rebeldía, muchas veces sea la forma en que el adolescente procesa la pérdida.

Lozano detalla que son comunes “los cambios bruscos de humor, el retraimiento social, la caída en el rendimiento escolar, expresiones de enojo contra figuras de autoridad e incluso el uso del humor negro o bromas sobre la muerte. También pueden aparecer conductas de riesgo como salidas excesivas o consumos inapropiados”, menciona.