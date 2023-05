En los últimos 12 años en la capital se han creado 120 nuevas colonias

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Todas las capitales de Latinoamérica experimentan un permanente crecimiento en su población, y Tegucigalpa y Comayagüela no son la excepción, este cambio viene acompañado de un constante aumento y desarrollo de diversas urbanizaciones.

Sin embargo, siempre hay colonias nuevas que no cumplen con los requisitos establecidos, por eso la Alcaldía no las registra.

“No pueden ser avaladas las colonias que están en zonas de riesgo, áreas protegidas, sin clave catastral o lugares donde el perímetro urbano no cubre. Así que no se incluyen las colonias informales”, explicó Dino Rietti, arquitecto y urbanista.

“Tienen que cumplir los criterios, porque hay colonias donde se vive un drama humano, donde las tierras no tienen escrituras y la gente compra, donde sus residentes no tiene agua potable, tampoco tienen luz, con calles de tierra en las que no se mira el desarrollo”, lamentó Rietti.

Asimismo, los expertos señalan que pese a todas las colonias que existen, tanto legales como por invasión, todavía muchos capitalinos no pueden comprar su propia casa debido al alto valor de estos bienes inmuebles.