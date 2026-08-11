Sequía deja sin cultivos y con escasez de agua a San Buenaventura

Tegucigalpa, Honduras.- La prolongada sequía provocó la pérdida de cultivos y agravó la escasez de agua en San Buenaventura, Francisco Morazán, situación que llevó al alcalde Andrés Amador Flores a decretar una emergencia en el municipio. De acuerdo con el edil, alrededor de 700 productores perdieron sus cultivos, mientras que entre 2,000 y 3,000 personas de las diferentes comunidades enfrentan las consecuencias de la falta de alimentos, agua para consumo y pastos para los animales. "La situación es alarmante. Todos los campesinos que siembran para mantenerse durante todo el año, mantener a la familia... todo se perdió. No hay absolutamente nada", declaró Amador.

El alcalde explicó que la emergencia no se limita a las pérdidas agrícolas, ya que las fuentes naturales de abastecimiento también comenzaron a secarse. "El agua, ya prácticamente no hay agua en los arroyos, en las microcuencas. Entonces, la situación es preocupante. Aparte de que se perdieron los cultivos, no hay agua para el consumo humano, para los animales, pastos de animales, cero", señaló.

Cisternas llevan agua a comunidades afectadas

La falta de agua ha obligado a la municipalidad a recurrir a camiones cisterna para abastecer a las comunidades que ya no cuentan con fuentes suficientes. "Nosotros estamos dando agua a través de cisternas, que nos está saliendo extremadamente caro", explicó Amador. El servicio debe llegar a sectores como Hisopo, Los Mezcales, Las Crucitas y El Calvario, además de barrios del casco urbano. El alcalde señaló que la situación se complica por el costo de la canasta básica y la falta de empleo, en un municipio donde muchas familias dependen de la producción agrícola para subsistir. "La canasta básica por las nubes, gente sin trabajo. Es bien complicado y todas, todas las comunidades están afectadas, no hay una que no esté afectada", lamentó. Ante la falta de agua, una de las principales solicitudes de la municipalidad es contar con maquinaria para perforar pozos y encontrar nuevas fuentes de abastecimiento. "Una de las acciones que se debería tomar, pero de manera urgente, es que nos ayuden con máquinas para perforar pozos. Esa es una, por lo menos para darle agua a la gente y darle agua a los animales", manifestó.

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