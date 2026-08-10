Arbustos y filtraciones amenazan con colapsar las paredes de la antigua Hemeroteca Nacional

Tegucigalpa, Honduras.- Arbustos crecen entre las paredes del edificio donde funcionó la Hemeroteca Nacional Ramón Rosa, una imagen que evidencia el avanzado abandono de un inmueble considerado parte del patrimonio histórico de Tegucigalpa.

Las raíces que se abren paso entre las paredes representan una amenaza adicional para una estructura que durante años ha permanecido expuesta a la humedad, las filtraciones y la falta de mantenimiento.

En distintos puntos de la antigua edificación se observan plantas que nacen directamente de las paredes. El crecimiento de estos arbustos ocurre mientras la infraestructura continúa a la espera de una intervención que permita recuperar el inmueble.

El deterioro no es nuevo y las paredes presentan grietas y señales de humedad que, con el paso del tiempo, han contribuido al debilitamiento de diferentes elementos de la construcción.

La situación resulta más evidente después de que la Hemeroteca Nacional dejó de funcionar en este inmueble y trasladó sus servicios a una nueva sede en la colonia Palmira.

El traslado oficial se realizó el 16 de mayo de 2025 y la apertura al público en las nuevas instalaciones ocurrió tres días después, el 19 de mayo, en el edificio Gabriel A. Mejía, antiguo local de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, ubicado en la avenida Juan Lindo.