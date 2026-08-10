Arbustos y filtraciones amenazan con colapsar las paredes de la antigua Hemeroteca Nacional

Tegucigalpa, Honduras.- Arbustos crecen entre las paredes del edificio donde funcionó la Hemeroteca Nacional Ramón Rosa, una imagen que evidencia el avanzado abandono de un inmueble considerado parte del patrimonio histórico de Tegucigalpa.
Las raíces que se abren paso entre las paredes representan una amenaza adicional para una estructura que durante años ha permanecido expuesta a la humedad, las filtraciones y la falta de mantenimiento.
En distintos puntos de la antigua edificación se observan plantas que nacen directamente de las paredes. El crecimiento de estos arbustos ocurre mientras la infraestructura continúa a la espera de una intervención que permita recuperar el inmueble.
El deterioro no es nuevo y las paredes presentan grietas y señales de humedad que, con el paso del tiempo, han contribuido al debilitamiento de diferentes elementos de la construcción.
La situación resulta más evidente después de que la Hemeroteca Nacional dejó de funcionar en este inmueble y trasladó sus servicios a una nueva sede en la colonia Palmira.
El traslado oficial se realizó el 16 de mayo de 2025 y la apertura al público en las nuevas instalaciones ocurrió tres días después, el 19 de mayo, en el edificio Gabriel A. Mejía, antiguo local de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, ubicado en la avenida Juan Lindo.
La decisión de trasladar la Hemeroteca estuvo relacionada con el deterioro severo provocado principalmente por la humedad y con las limitaciones de espacio que presentaba el antiguo inmueble del centro histórico.
Sin embargo, el edificio sigue en deterioro y las actuales autoridades de la Secretaría de las Culturas, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras (Secapph) no mencionan nada del tema de restauración.
Fue en el 2023 que se hicieron los primeros planteamientos para recuperar el inmueble, cuando la Secapph anunció planes para intervenir la antigua Hemeroteca, que ya presentaba señales visibles de deterioro y requería trabajos para evitar que los daños continuaran avanzando.
En marzo de 2024 se informó que la restauración comenzaría una vez concluido el traslado de los archivos. En ese momento también se habló de una inversión cercana a los cinco millones de lempiras, aunque ese monto correspondía a un proyecto para un nuevo edificio propio de la Hemeroteca y no a la restauración de la antigua estructura.
El recuerdo de quienes conocieron el edificio contrasta con la imagen actual. Don Rolando Turcios, de 82 años, recordó sus visitas al lugar y lamentó que ahora incluso árboles y arbustos crezcan entre sus paredes.
“Yo venía a la Hemeroteca y ahora que tengo 82 años solo me quedan los recuerdos de ese edificio, donde ahora hasta árboles nacen en sus paredes. Realmente, toda esta zona quedó abandonada”, relató a EL HERALDO.
Don Rolando también recordó su vínculo con el sector y señaló que nació en el barrio La Cabaña, cinco cuadras arriba del parque Finlay. Según su testimonio, su padre fue jefe militar durante el gobierno de Tiburcio Carías Andino y estuvo relacionado con la antigua casa presidencial.
Para noviembre de 2025, dos procesos de licitación habían resultado infructuosos y se estimaba que una primera fase de intervención, enfocada en elementos críticos como el techo y las paredes, tendría un costo de entre 15 y 18 millones de lempiras.