Cenaos pronostica más lluvias con actividad eléctrica para Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- Lluvias débiles con actividad eléctrica comenzaron a registrarse este domingo en Tegucigalpa, mientas el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) prevé que las precipitaciones aumenten de intensidad durante las próximas horas. De acuerdo con el pronóstico a corto plazo, las lluvias podrían intensificarse durante la tarde y noche en distintas zonas del centro, sur, suroccidente y suroriente del país. En el caso de la capital, Cenaos señaló que ya se presentan lluvias débiles acompañadas de actividad eléctrica.

El pronóstico apunta a que estas condiciones aumentarán durante las próximas horas, por lo que no se descarta la posibilidad de inundaciones urbanas en Tegucigalpa. Actualmente, las lluvias y chubascos de moderados a fuertes, acompañados de actividad eléctrica, se registran en áreas de Francisco Morazán, Yoro, La Paz, Comayagua e Intibucá. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Además, se reportan lluvias débiles y dispersas en algunos sectores de Olancho, Atlántida, Cortés, Colón, Lempira y Gracias a Dios. Cenaos prevé que las precipitaciones se extiendan a más sectores y aumenten su intensidad en las regiones señaladas. Para Tegucigalpa, el principal riesgo asociado al pronóstico está relacionado con la posibilidad de acumulación de agua en sectores urbanos debido al incremento de las lluvias.