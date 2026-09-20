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Así luce la capital hondureña ante el pronóstico de lluvias
Tegucigalpa se mantiene bajo la expectativa ante el pronóstico de lluvias y tormentas eléctricas para este domingo. Una onda tropical, en interacción con la brisa del Pacífico, favorecerá la presencia de precipitaciones en diferentes regiones del país.
Redacción El Heraldo
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Actualizado: 20 de septiembre de 2026 a las 14:09
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