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Así luce la capital hondureña ante el pronóstico de lluvias

Tegucigalpa se mantiene bajo la expectativa ante el pronóstico de lluvias y tormentas eléctricas para este domingo. Una onda tropical, en interacción con la brisa del Pacífico, favorecerá la presencia de precipitaciones en diferentes regiones del país.

  • Actualizado: 20 de septiembre de 2026 a las 14:09
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