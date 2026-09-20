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¿Quiénes son los diputados y alcaldes que no rindieron cuentas de sus campañas?

Diputados y alcaldes electos para el período 2026-2030 no presentaron sus informes financieros de campaña ante la UFTF. La Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF) informó sobre los candidatos electos que no cumplieron con la presentación de sus informes financieros de campaña. ¿Quiénes son?

  • Actualizado: 20 de septiembre de 2026 a las 14:09
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