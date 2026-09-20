¿Quiénes son los diputados y alcaldes que no rindieron cuentas de sus campañas?

Diputados y alcaldes electos para el período 2026-2030 no presentaron sus informes financieros de campaña ante la UFTF. La Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF) informó sobre los candidatos electos que no cumplieron con la presentación de sus informes financieros de campaña. ¿Quiénes son?