¿Qué proyectos desarrollarán la alcaldía capitalina y la UNAH?

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) firmaron un convenio de cooperación para desarrollar proyectos relacionados con agua potable, infraestructura, ambiente, seguridad vial y gestión de riesgos en Tegucigalpa y Comayagüela. El acuerdo fue suscrito por el alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, y el rector de la UNAH, Odir Aarón Fernández. Entre los primeros temas contemplados está la posibilidad de mejorar el abastecimiento de agua potable en Ciudad Universitaria y desarrollar obras de infraestructura y mitigación.

La municipalidad realizará un estudio para determinar la posibilidad de incrementar el suministro de agua desde la estación de Suyapita hasta Ciudad Universitaria. El convenio también contempla trabajos de infraestructura civil, dragados, remoción de desechos sólidos y obras de mitigación dentro de Ciudad Universitaria, de acuerdo con las competencias y disponibilidad presupuestaria de la AMDC.

Pasantías y servicio social

Uno de los componentes del acuerdo está dirigido a los estudiantes de la UNAH, quienes podrán realizar prácticas profesionales, pasantías y servicio social en dependencias, escuelas y clínicas municipales. Además, ambas instituciones podrán desarrollar capacitaciones, diplomados, cursos de especialización y seminarios para fortalecer las capacidades del personal de la Alcaldía. La UNAH, por su parte, podrá aportar asistencia técnica y científica, estudios, diagnósticos e investigaciones aplicadas en áreas como urbanismo, ambiente, infraestructura, gestión de riesgos y planificación territorial. “Son posibilidades y puertas ilimitadas. Hay un intercambio de experiencias que puede beneficiar especialmente a los estudiantes, pero también a nuestros equipos, mediante pasantías, asistencia técnica y trabajo conjunto en temas como agua, espacios públicos, medioambiente, prevención y mitigación de desastres e infraestructura”, afirmó Zelaya.

Ambiente y seguridad vial