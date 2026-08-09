Autoridades gubernamentales crearán el Observatorio de Seguridad Vial en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.-El Gobierno de la República anunció la creación del Observatorio de Seguridad Vial, una iniciativa que busca generar información y políticas públicas para reducir los accidentes de tránsito y las muertes en las carreteras del país. El anuncio fue realizado por el designado presidencial Carlos Flores, quien señaló que el proyecto forma parte de una nueva política nacional de seguridad vial impulsada por el presidente Nasry Asfura. “Uno de los proyectos más grandes que nos ha designado el presidente de la República, Nasry Asfura, es la política pública de seguridad vial”, afirmó Flores. El funcionario sostuvo que Honduras necesita una legislación específica en esta materia y adelantó que se trabaja en la creación de la primera ley de seguridad vial, con la que se pretende disminuir los accidentes de tránsito y sus consecuencias. Flores destacó la gravedad del problema y señaló que durante 2025 alrededor de 1,900 personas murieron en accidentes de tránsito, específicamente en hechos relacionados con motocicletas. El Observatorio buscará convertir los registros sobre siniestros viales en información útil para identificar las principales causas de los accidentes y orientar medidas de prevención en las carreteras.

Explicó que actualmente andan circulando 3.7 millones de automóviles en el cual 1.7 millones son motocicletas, por lo que se está trabajando con 16 instituciones de la mano con el ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, para poder convocar y formar en educación vial. "Junto al presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, estas 16 instituciones del Estado darán vida a la primera ley de política pública en seguridad vial para disminuir la cantidad de accidentes viales", recalcó Flores. Recordó que, como designado presidencial, previo a la Semana Santa se iluminaron 150 puntos en la carretera CA-5, los que contribuyeron a disminuir la cantidad de accidentes.

En la Ley se establece que "se hará una regulación junto al director Nacional de Vialidad y Transporte, en el cual se va a tener que sacar un seguro para comprar una motocicleta cuando se apruebe la ley y previo al seguro, se debe tener la licencia de conducir", manifestó Carlos Flores. "Sin licencia no hay seguro y sin seguro, no hay motocicleta y eso va a ser algo regulado", recalcó. "En cuanto a la primera licencia para un joven de 18 años, el designado presidencial dio a conocer que será para una motocicleta con 125 de cilindraje y va a ir regulada para una motocicleta de mayor cilindraje y con ello evitar accidentes, porque la vida no tiene precio" aseguró.