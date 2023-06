“El proyecto Escuelas Amigables con el Ambiente ya ha dejado una huella imborrable”: Lynda Marín

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El proyecto Escuelas Amigables con el Ambiente (EAA) coincide con la filosofía de alcanzar la sostenibilidad ambiental que siguen las empresas responsables, es por ello que Lynda Marín, subgerente de Asuntos Corporativos de Walmart, reconoce que a través de alianzas se puede salvar el planeta.



Aunque hay mucho por hacer, es indispensable iniciar a cultivar la conciencia ambiental en los niños y niñas que serán el futuro del país.



¿Cuáles son los motivos por los que la empresa que usted representa se sumó a un proyecto como Escuelas Amigables con el Ambiente?Al igual que en años anteriores, nos sumamos a Escuelas Amigables con el Ambiente porque Walmart México y Centroamérica trabaja para convertirse en una empresa regenerativa, mediante una estrategia basada en cuatro pilares fundamentales: cambio climático, comunidad, cero residuos y recursos naturales.

¿Por qué cree usted que es necesario plantar la semilla del valor ambiental en los niños?

Porque la conciencia ambiental se debe sembrar en los primeros años de vida. Al niño y a la niña hay que enseñarle a respetar la naturaleza y que ellos reconozcan que los animales y las plantas también son seres vivos indispensables para nuestra subsistencia. No botar basura en la calle, no maltratar a los animales y las plantas, no quemar el bosque y no contaminar los ríos es algo que todos debemos aprender desde niños.



¿Cuál podría ser el principal reto en los niños y niñas que participan en las EAA?

El principal reto es convencerlos de que pueden ser agentes de cambio en sus hogares, en sus escuelas y en sus comunidades. Cada niño y niña que es parte de este proyecto se convierte en un embajador del medio ambiente y en un héroe o una heroína más para salvar el planeta, y esto es precisamente lo que queremos, que el ejemplo impulse un gran movimiento social a favor de la preservación de nuestros recursos naturales.



¿Están dispuestos a seguir apoyando causas como la que impulsa Escuelas Amigables con el Ambiente?

En línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), somos una empresa que busca permanentemente hacer alianzas para el desarrollo y en el caso de la sostenibilidad ambiental, es una misión enorme que no la podemos hacer solos. En Walmart creemos que todos tenemos el poder de hacer algo más a favor de nuestro planeta.



¿Qué mensaje podría enviar a otras empresas e instituciones gubernamentales sobre el proyecto de EAA?

Hay mucho trabajo por hacer y no hay tiempo que perder. El cambio climático es real y vemos las consecuencias del mismo en las prolongadas sequías o en las inundaciones. Ambos extremos son consecuencia del daño ambiental que le hemos provocado al planeta y este deterioro acelerado hay que detenerlo. La agenda ambiental debe ir a la par de las operaciones de toda empresa, sea micro, pequeña, mediana o grande.



¿Considera usted que la conciencia ambiental se está perdiendo en los adultos?

Es un asunto de responsabilidad con nosotros mismos y con las futuras generaciones. Los adultos tenemos la ineludible responsabilidad de entregar a nuestros hijos y nietos un mejor lugar para vivir y las diversas campañas que se promueven en ese sentido, sin duda están ayudando a fundamentar esa conciencia ambiental que se necesita de cada ser humano.



¿Qué mensaje le manda a los héroes ambientales que integran los clubes ecológicos?

Que tomaron la mejor decisión, porque están en el lugar y en el tiempo indicado. Ustedes son esa generación del cambio que marcará la diferencia y reescribirá la historia de una nación verde, próspera y sostenible.



¿Qué sería de este mundo sin proyectos que promueven el rescate de la naturaleza?

Este planeta es el único hogar que tenemos para vivir, no hay otro que de momento podamos habitar y eso nos obliga a ser 100% responsables con los recursos que poseemos. Como Walmart estamos conscientes y es por ello que hemos impulsado diversas iniciativas, la más reciente es el Punto Verde para el reciclaje de cartón, plástico, aluminio, latas y cualquier otro producto que puede ser reutilizado. En Honduras y en la región, mensualmente reciclamos miles de toneladas de materiales valorizables que luego pueden utilizarse en la creación de nuevos productos o convertirlos en materia prima.



El próximo año se cumple una década del nacimiento del proyecto EAA ¿tiene algún mensaje?

Lo bueno debe perdurar y el proyecto Escuelas Amigables con el Ambiente ya ha dejado una huella ambiental imborrable. Los frutos de este trabajo son exquisitos, porque la semilla se sembró en un terreno muy fértil. En el corazón y en la mente de nuestros niños, de sus padres y de sus maestros, hoy hay más conciencia ambiental que ayer y esto nos impulsa a expresar: misión cumplida, y vamos por más.