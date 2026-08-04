Proyecto beneficia a más de 500 mujeres con discapacidad visual en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Un proyecto orientado a fortalecer el liderazgo, la inclusión y el acceso a derechos de mujeres y niñas con discapacidad visual benefició de forma directa a más de 500 personas en cinco departamentos de Honduras. El programa, denominado "Huellas con Propósitos de Esperanza", comenzó en julio de 2025 y concluirá en agosto de este año. La iniciativa fue ejecutada por la Asociación Nacional para el Desarrollo de las Personas Ciegas de Honduras (ANDEPCIH) y el Instituto Franciscano para la Capacitación del No Vidente (INFRACNOVI), con financiamiento de la Fundación ONCE para América Latina (FOAL). Además de las beneficiarias directas, las organizaciones estiman que alrededor de 3,000 personas recibieron un impacto indirecto a través de las actividades desarrolladas.

Las acciones se implementaron en los departamentos de Francisco Morazán, Cortés, Comayagua, Intibucá y Choluteca, mediante jornadas de capacitación, campañas de sensibilización y actividades de comunicación inclusiva. Como parte del proyecto, 25 oftalmólogos recibieron formación para fortalecer la atención a personas con discapacidad visual desde el momento del diagnóstico. Asimismo, más de 40 colaboradores del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) participaron en procesos de capacitación relacionados con la atención y protección de los derechos de mujeres y niñas con discapacidad visual. El programa también incluyó talleres dirigidos a periodistas de distintos medios de comunicación para promover un tratamiento más accesible e inclusivo de la información relacionada con la discapacidad visual.