Sedesol destina L13 millones para transferencias a personas con discapacidad

Tegucigalpa, Honduras.-Con el propósito de garantizar el pago de las Transferencias Monetarias Condicionadas (TCM) al sector discapacidad, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) firmó una serie de convenios con Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo (ONGD), por un monto que supera los 13 millones de lempiras.
La firma de los acuerdos se realizó con 16 organizaciones que trabajan brindando atención a personas con discapacidad y que entregaron la documentación solicitada para acceder a los fondos y garantizar la transparencia en la ejecución de los recursos públicos.
“Hoy queremos hacer las cosas de conforme a derecho, que todo marche de la mejor manera, estos son fondos públicos, queremos que todo mundo sepa en qué se invierten. Sabemos del gran trabajo de ustedes como organizaciones, se los aplaudimos y se los agradecemos con el alma”, expresó Fátima Juárez, titular de Sedesol.
La firma de los acuerdos permitirá realizar el proceso para cargar los F01 y la Secretaría de Finanzas proceda a realizar el primer desembolso correspondiente al 40% de los fondos asignados a cada una de las organizaciones de discapacidad para el 2026.
El resto de los fondos serán acreditados en dos cuotas, una del 40% y el tercer desembolso del 20%, respectivamente.
"La nueva Secretaría de Desarrollo Social reafirma su compromiso de apoyar a todos los sectores vulnerables, impulsando una gestión basada en el orden y la responsabilidad, para fortalecer los programas y brindar una atención más efectiva a las familias hondureñas", destacó Juárez.
“El día de mañana que salgamos de acá, vamos a decir: Esta fue una de las mejores administraciones que trabajó con transparencia, en orden y mientras ustedes liquiden, y no va a haber ningún atraso de nada. Ustedes liquidan y nosotros seguimos con sus depósitos, teniendo la plena confianza de que esos fondos están llegando donde tienen que llegar”, enfatizó.
Para este 2026, son 50 millones de lempiras aprobados en el Presupuesto General de la República, que el gobierno del presidente Nasry Asfura destinó para atender las necesidades del sector discapacidad con las Transferencias Monetarias Condicionadas, a través de la Subsecretaría de Regulación y Coordinación para el Desarrollo y Protección Social.
La ministra de Sedesol, hizo un llamado a las demás organizaciones del sector discapacidad a entregar toda la documentación y requisitos que fueron socializados anteriormente, junto con la propuesta técnica y financiera para su revisión en la Ventanilla Única de Sedesol.
“Ahorita estamos con un proceso de compra también para todo lo que son las ayudas técnicas que ya vamos a empezar a entregar”, agregó Juárez, quien explicó que en estos 180 días de la presente administración, se han carnetizado casi las 6,000 personas con discapacidad y en los próximos meses se estará entregando el bono para este sector vulnerable de la población.
Entre las Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo (ONGD), que firmarán los convenios, se encuentra la Federación Nacional de Organismos de Personas con Discapacidad de Honduras (Fenopdih), la Coordinadora de Instituciones y Asociaciones de Rehabilitación de Honduras (CIARH), así como la Asociación Nacional para el Desarrollo de las Personas Ciegas de Honduras (ANDEPCIH).
También, la Fundación Hogar los Ángeles, Asociación de Padres de Familia y Amigos del Centro de Capacitación Especial (APAFACCE), Stichting de Waal Fondation (FDW), Asociación de Padres y Amigos de Niños y Niñas y Jóvenes Especiales (APANJE), Asociación Programa Educativo para no Videntes.
A la firma de convenios se suman otras organizaciones como el Grupo Hondureño de Apoyo a Personas Sordas (GHAPERS), Asociación de Sordos de Honduras (ASH), Fundación Centro de Rehabilitación Integral Paceño, Federación Nacional de Madres, Padres y Familias de Personas con Discapacidad de Honduras, Fundación Luis Braille de Honduras/Centro de Rehabilitación para Ciegos, Escuela para Ciegos Pilar Salinas, Centro de Atención Progreseño a la Discapacidad y el Instituto para la Capacitación del no Vidente (Infracnovi).