Sedesol destina L13 millones para transferencias a personas con discapacidad

Tegucigalpa, Honduras.-Con el propósito de garantizar el pago de las Transferencias Monetarias Condicionadas (TCM) al sector discapacidad, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) firmó una serie de convenios con Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo (ONGD), por un monto que supera los 13 millones de lempiras. La firma de los acuerdos se realizó con 16 organizaciones que trabajan brindando atención a personas con discapacidad y que entregaron la documentación solicitada para acceder a los fondos y garantizar la transparencia en la ejecución de los recursos públicos.

“Hoy queremos hacer las cosas de conforme a derecho, que todo marche de la mejor manera, estos son fondos públicos, queremos que todo mundo sepa en qué se invierten. Sabemos del gran trabajo de ustedes como organizaciones, se los aplaudimos y se los agradecemos con el alma”, expresó Fátima Juárez, titular de Sedesol. La firma de los acuerdos permitirá realizar el proceso para cargar los F01 y la Secretaría de Finanzas proceda a realizar el primer desembolso correspondiente al 40% de los fondos asignados a cada una de las organizaciones de discapacidad para el 2026. El resto de los fondos serán acreditados en dos cuotas, una del 40% y el tercer desembolso del 20%, respectivamente.

"La nueva Secretaría de Desarrollo Social reafirma su compromiso de apoyar a todos los sectores vulnerables, impulsando una gestión basada en el orden y la responsabilidad, para fortalecer los programas y brindar una atención más efectiva a las familias hondureñas", destacó Juárez. “El día de mañana que salgamos de acá, vamos a decir: Esta fue una de las mejores administraciones que trabajó con transparencia, en orden y mientras ustedes liquiden, y no va a haber ningún atraso de nada. Ustedes liquidan y nosotros seguimos con sus depósitos, teniendo la plena confianza de que esos fondos están llegando donde tienen que llegar”, enfatizó. Para este 2026, son 50 millones de lempiras aprobados en el Presupuesto General de la República, que el gobierno del presidente Nasry Asfura destinó para atender las necesidades del sector discapacidad con las Transferencias Monetarias Condicionadas, a través de la Subsecretaría de Regulación y Coordinación para el Desarrollo y Protección Social.