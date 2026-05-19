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Firman convenio para extender becas a hondureños que estudian en Taiwán en 2026

Sedesol y Fundaunah firmaron un convenio para garantizar que 28 becarios hondureños en Taiwán puedan concluir con sus estudios superiores este año

  • Actualizado: 19 de mayo de 2026 a las 16:39
Firman convenio para extender becas a hondureños que estudian en Taiwán en 2026

Sedesol y Fundaunah firman convenio para garantizar becas de hondureños en Taiwán.

Foto: cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- Este martes 19 de mayo, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la fundación de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) Fundaunah firmaron una extensión del convenio de becas a 28 hondureños que estudian en Taiwán, en el periodo 2026.

El acuerdo firmado por la titular de Sedesol, Fátima Juárez, permitirá la apertura de un desembolso de 11.4 millones de lempiras, cifra que Fundaunah administrará en los próximos días con la finalidad de saldar los pagos pendientes con las universidades y también el estipendio de cada estudiante.

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De acuerdo con la información emitida por Sedesol, cada uno de los becarios recibe 900 dólares mensuales para sus gastos de vida en Taiwán. Además, dos pagos anuales destinados a la matricula semestral que oscila entre los 1,500 y 2,000 dólares, según la universidad en la que se encuentren inscritos.

Por otra parte, las autoridades informaron que se enviará una carta de compromiso de beca a cada universitario para que con su firma se formalice la continuidad del beneficio.

Asimismo, señalaron que estarían "afinando detalles" para la firma de una extensión del convenio tripartita entre las Secretarías de Desarrollo Social y Salud con el Ministerio de Salud de Cuba, que beneficiaría a 157 hondureños que estudian en ese país. A ese grupo se sumarían 174 estudiantes de la Universidad de El Zamorano, en Honduras.

De concretarse todos los convenios serían un total de 350 becarios distribuidos entre Taiwán, Cuba y El Zamorano los beneficiados, según lo informado por el ente social.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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