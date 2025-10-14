Bajo denuncias de comprar votos, reparten 661 millones de lempiras en bono climático

En este departamento, justo en el municipio de San Pedro Sula, varios beneficiarios, que salían de la escuela Soledad Fernández del barrio Barandillas en San Pedro Sula denunciaron que les entregaban 7,000 lempiras a cambio del voto por el Partido Libertad y Refundación (Libre).“Yo ando con mis tías, les hice la fila porque ya son mayores, somos de la colonia Unión y se anotaron en una escuela y ellas bien saben que a cambio de este bono que les están dando tienen que votar por Libre“, dijo una de las jóvenes que esperaba que sus familiares salieran con el dinero la tarde del lunes.Las largas filas estaban desde el fin de semana, pero hasta la tarde del martes cientos de personas continuaban afuera del centro educativo para recibir el dinero en efectivo; algunos, incluso, se habían quedado a dormir en la calle, constató EL HERALDO en un recorrido.Otra de las mujeres aseguró que "es un bono del gobierno, lo está dando la presidenta <b>Xiomara Castro</b>, pero creo que al final todo va inmiscuido porque adentro les están diciendo que voten por Rixi (Moncada). Este bono es político".La mujer dijo que estaba desde las 8:00 de la mañana y que a su mamá la habían anotado en un listado en una escuela cerca de su colonia. "Es un bono político", repitió frente a periodistas.El video se hizo viral en X. El ministro de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), Octavio Pineda, lo reposteó diciéndole a la gente que “tome el bono de alivio climático y vote el 30/11. Hágalo por Honduras”.