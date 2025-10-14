Transparencia asegura que repartición del Bono de Alivio Climático no tiene fines políticos

Tegucigalpa, Honduras.- El ministro de la Secretaría de Transparencia, Sergio Coello, negó que el Bono de Alivio Climático distribuido por el gobierno tenga fines políticos y aseguró que su despacho dará seguimiento a la correcta ejecución de esos recursos.

Las declaraciones surgen tras la difusión de vídeos y denuncias ciudadanas que acusan un uso partidario del beneficio en San Pedro Sula.

En los vídeos se visualizan largas filas de personas afines al Partido Libertad y Refundación esperando la entrega de los siete mil lempiras, en donde algunos expresaban que les solicitaban votar por la candidata presidencial de Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada.

“La presidenta ha sido categórica: no se tolerará que los fondos públicos sean utilizados con fines políticos”, dijo, y que además los recursos provienen de financiamiento externo y son auditados por Transparencia.

Coello insistió en que el bono "responde a una programación de la Red Solidaria y la Secretaría de Desarrollo Social, con financiamiento externo del Banco Centroamericano de Integración Económica".

Asimismo, el funcionario enfatizó que la Secretaría de Transparencia acompaña el proceso para garantizar que los recursos "lleguen verdaderamente a los más necesitados, en las zonas de alto riesgo", en el marco de los programas de asistencia social.

Las denuncias públicas por manipulación del bono climático con fines ideológicos han generado cuestionamientos desde distintos sectores, que advierten sobre el peligro de convertir la ayuda humanitaria en una herramienta de propaganda política y compra de voluntades.

En respuesta, el ministro insistió en que "este gobierno es de puertas abiertas y promueve la participación ciudadana como una herramienta fundamental para garantizar la transparencia".

Del mismo modo, Coello recordó que la presidenta Xiomara Castro ha instruido a su gabinete "a mantenerse al margen de actividades proselitistas", y que ella advirtió que "quienes deseen participar en política deben presentar su renuncia, como ya lo ha expuesto en reiteradas ocasiones la mandataria".