Rixi Moncada reitera en Ocotepeque que eliminará la central de riesgo

Tegucigalpa, Honduras.- La candidata presidencial del partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada se desplazó a Ocotepeque, zona de occidente del país donde aseguró que va a devolverle la esperanza a la población.
La candidatafue recibida por sus simpatizantes en el municipio de Ocotepeque, donde reafirmó su compromiso con el pueblo hondureño y proclamó que “la victoria sigue”.
“Vamos a rescatar lo público, a defender la salud y a devolverle la esperanza a nuestra gente”, expresó emocionada Rixi Moncada.
En su encuentro anunció la construcción de un hospital moderno y aseguró que eliminará la central de riesgo, para que el pueblo tenga acceso a crédito y oportunidades.
“La victoria sigue. ¡Qué viva Libre, qué viva Ocotepeque y qué viva el pueblo hondureño!”, resaltó la candidata del partido oficialista.
Moncada fue acompañada por los candidatos a designados presidenciales entre ellos Eduardo Enrique Reina, los candidatos a diputados y alcaldes del departamento de Ocotepeque.
La candidata presidencial de Libre continuará con la actividad proselitista por diferentes sectores del país, a 49 días para las elecciones generales que se desarrollarán el próximo 30 de noviembre.