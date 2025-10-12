Rixi Moncada reitera en Ocotepeque que eliminará la central de riesgo

Tegucigalpa, Honduras.- La candidata presidencial del partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada se desplazó a Ocotepeque, zona de occidente del país donde aseguró que va a devolverle la esperanza a la población. La candidatafue recibida por sus simpatizantes en el municipio de Ocotepeque, donde reafirmó su compromiso con el pueblo hondureño y proclamó que “la victoria sigue”.

"Vamos a rescatar lo público, a defender la salud y a devolverle la esperanza a nuestra gente", expresó emocionada Rixi Moncada. En su encuentro anunció la construcción de un hospital moderno y aseguró que eliminará la central de riesgo, para que el pueblo tenga acceso a crédito y oportunidades. "La victoria sigue. ¡Qué viva Libre, qué viva Ocotepeque y qué viva el pueblo hondureño!", resaltó la candidata del partido oficialista.