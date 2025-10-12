  1. Inicio
Rixi Moncada reitera en Ocotepeque que eliminará la central de riesgo

La candidata presidencial de Libre, Rixi Moncada se desplazó al occidente del país y en Ocotepeque se reunió con líderes y simpatizantes del partido oficialista

  • 12 de octubre de 2025 a las 13:38
La candidata presidencial de Libertad y Refundación, Rixi Moncada, visitó Ocotepeque donde se reunió con candidatos a diputados, alcaldes, líderes y simpatizantes.

FOTO: Cortesía Libre

Tegucigalpa, Honduras.- La candidata presidencial del partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada se desplazó a Ocotepeque, zona de occidente del país donde aseguró que va a devolverle la esperanza a la población.

La candidatafue recibida por sus simpatizantes en el municipio de Ocotepeque, donde reafirmó su compromiso con el pueblo hondureño y proclamó que “la victoria sigue”.

“Vamos a rescatar lo público, a defender la salud y a devolverle la esperanza a nuestra gente”, expresó emocionada Rixi Moncada.

En su encuentro anunció la construcción de un hospital moderno y aseguró que eliminará la central de riesgo, para que el pueblo tenga acceso a crédito y oportunidades.

“La victoria sigue. ¡Qué viva Libre, qué viva Ocotepeque y qué viva el pueblo hondureño!”, resaltó la candidata del partido oficialista.

Moncada fue acompañada por los candidatos a designados presidenciales entre ellos Eduardo Enrique Reina, los candidatos a diputados y alcaldes del departamento de Ocotepeque.

La candidata presidencial de Libre continuará con la actividad proselitista por diferentes sectores del país, a 49 días para las elecciones generales que se desarrollarán el próximo 30 de noviembre.

Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

