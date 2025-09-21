  1. Inicio
Rixi Moncada reitera propuesta sobre créditos en San Lorenzo, Valle

La presidenciable criticó al bipartidismo y a la banca privada, además de plantear reformas para abrir la economía y facilitar créditos con bajas tasas de interés.

  • 21 de septiembre de 2025 a las 10:05
1 de 8

Rixi Moncada, candidata presidencial del oficialismo, fue recibida por simpatizantes en su visita a San Lorenzo, Valle, donde estuvo acompañada de otros dirigentes de Libre.

Fotos: X de Partido Libre.
2 de 8

La candidata presidencial de Libre saludó a pobladores durante el recorrido por San Lorenzo, mientras recorría las calles en una caravana vehicular.

3 de 8

En su discurso frente a simpatizantes criticó al bipartidismo y lanzó señalamientos contra la banca privada.
4 de 8

Rixi Moncada planteó reformas económicas para facilitar el acceso a créditos, reiterando su cuestionada propuesta de eliminar la Central de Riesgos.
5 de 8

El encuentro en San Lorenzo reunió a decenas de simpatizantes en un gimnasio de la zona debido a las altas temperaturas del lugar que ni la lluvia ha mermado.
6 de 8

Desde la tarima y junto a otros líderes del partido Libre, la candidata presidencial expuso sus principales propuestas.
7 de 8

Pobladores, la mayoría vistiendo los colores del partido Libre, aplaudieron su intervención en la actividad política.
8 de 8

Este domingo la candidata se trasladó a la ciudad de Choluteca para continuar su gira rumbo a las elecciones del 30 de noviembre.
