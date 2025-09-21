Rixi Moncada reitera propuesta sobre créditos en San Lorenzo, Valle

Rixi Moncada, candidata presidencial del oficialismo, fue recibida por simpatizantes en su visita a San Lorenzo, Valle, donde estuvo acompañada de otros dirigentes de Libre.
La candidata presidencial de Libre saludó a pobladores durante el recorrido por San Lorenzo, mientras recorría las calles en una caravana vehicular.
En su discurso frente a simpatizantes criticó al bipartidismo y lanzó señalamientos contra la banca privada.
Rixi Moncada planteó reformas económicas para facilitar el acceso a créditos, reiterando su cuestionada propuesta de eliminar la Central de Riesgos.
El encuentro en San Lorenzo reunió a decenas de simpatizantes en un gimnasio de la zona debido a las altas temperaturas del lugar que ni la lluvia ha mermado.
Desde la tarima y junto a otros líderes del partido Libre, la candidata presidencial expuso sus principales propuestas.
Pobladores, la mayoría vistiendo los colores del partido Libre, aplaudieron su intervención en la actividad política.
Este domingo la candidata se trasladó a la ciudad de Choluteca para continuar su gira rumbo a las elecciones del 30 de noviembre.