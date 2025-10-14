Como no es pisto de su bolsa el que reparten en bonos, verdad Libre

YES. Más tardó el Redondo en ordenarle a Johel Zelaya que le cayera a los magistrados del TJE, por lo de Cálix, que el ilustre exregidor de Reitoca en cumplir la orden. “Yes, man”. Solo le dijo “uchuuuu” y allí iba.

CNA. El CNA manda a decir que “ningún Poder del Estado, ni funcionario público puede ordenar, condicionar o inducir la acción penal”.

SEDESOL. Lamenta Cálix que el “sobrino de la Ramona está haciéndole los mandados al familión”, y pregunta que por qué no investiga a la “reina de occidente”, por todo el billete de Sedesol.

CONDENA. También JC le pregunta al FG que por qué no investiga al CNE, por la inscripción de “pandilla” Sunseri, que tiene condena firme por corrupción, inhabilitación por seis años, nació en Nueva Orleans, los últimos siete años ha vivido en Miami y no tiene constancia de vecindad de SPS.

TELE. ¿Ya leyeron el decreto del tal teletrabajo? Ordena compras directas y sacar dinero de donde sea para la “emergencia”, incluidos fuentes externas, es decir, préstamos o donaciones internacionales. Ja...je...ji...jo...ju...

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

CERRARON. La descabellada medida del teletrabajo está como cuando cerraron Toncontín, por el accidente aquel, ordenaron la construcción de Palmerola y nunca pusieron ni la primera turunca del proyecto.

AsSIS. Ya vieron, “san” Francisco Assis -eurodiputado- será el jefe de la misión de observadores de la Unión Europea. Por lo menos las elecciones estarán “santificadas”.

BRINCO. La misión de la UE tuvo misa ayer con los trillizos del CNE y, a la salida, dejaron claro que cualquier brinco por los resultados, será a posteriori, es decir, cuando ya se hayan robado las elecciones y hasta celebrado el “triunfo”.

MISIÓN. Allá, cuando la bendita misión de la UE rinda su informe, la Ramona ya tendrá hasta juramentado su gabinete y Libre no pasará de aceptar la revisión de unas cuantas actitas. Ja...je...ji...jo...ju...

BONOS. Kilométricas colas de “people” ayer en SPS, recibiendo los bonos de Libre, a apenas días de las elecciones. Pero, una doñita dijo que ni así les dará el voto.

CNE. Aja, y si el CNE sacó hasta un comunicado, advirtiendo que las inauguraciones de obras están prohibidas en este período electoral, los bonos también no deberían entrar en el paquete. ¿O no, APH?

CABO. Hombre, para más Cabo Verde ya tiene su boleto al Mundial, un país con apenas 50 años de existencia, con solo medio millón de habitantes y que armó su selección con una recogida.