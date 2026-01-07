Pacientes del Hospital Psiquiatrico Mario Mendoza denuncian falta de medicamentos

Tegucigalpa, Honduras.- Para cientos de pacientes, las largas filas, las horas de espera y la falta de medicamentos se han convertido en un panorama recurrente al acudir al Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza, en la capital.
Personas que aguardaban atención a las afueras del centro asistencial denunciaron que la espera suele estar marcada por la desesperación y la esperanza de recibir atención médica especializada, así como los medicamentos necesarios para continuar sus tratamientos.
"No hemos recibidos los medicamentos o la atención que esperábamos, a comparación de los años pasados ahora nos dan más medicamentos, pero eso no es suficiente para nosotros porque a veces no hay lo que necesitamos", explicó una de las pacientes que se mantenía a las afueras del centro asistencial.
Pacientes aseguraron que durante el último año, la situación con los medicamentos mejoró ligeramente, pero su principal fuente de medicamentos son los vendedores externos.
"Antes estaba mucho más difícil, no había lo que necesitábamos, si bien ahora el hospital está más surtido, siempre hay problemas que resolver con la atención y agilidad de procesos, atienden muy lento", denunció una de las pacientes.
Usuarios del centro médico explicaron que el recibir atención médica representa hasta dos horas de espera para ingresar al hospital, y dos horas más para ser atendidos, lo que atrasa el requerido servicio médico.
Además, aseguraron que parte de la experiencia constante del hospital es no perder sus citas médicas, lo que se convirtió en una prioridad "porque para volverla a obtener hay que hacer grandes filas", afirmaron.
"Muchos de nosotros estamos acudimos al hospital y requerimos medicamentos por diferentes factores, nervios, depresión, ansiedad por la crisis económica y el desempleo, es necesario que estos centros nos ayuden aún más y tengan lo que necesitamos", finalizaron.
Ante las denuncias y alta demanda de servicios vitales, EL HERALDO intentó comunicarse con las autoridades del hospital Mario Mendoza, sin embargo, al cierre de esta nota, no hubo respuesta.