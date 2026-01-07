Pacientes del Hospital Psiquiatrico Mario Mendoza denuncian falta de medicamentos

Tegucigalpa, Honduras.- Para cientos de pacientes, las largas filas, las horas de espera y la falta de medicamentos se han convertido en un panorama recurrente al acudir al Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza, en la capital.

Personas que aguardaban atención a las afueras del centro asistencial denunciaron que la espera suele estar marcada por la desesperación y la esperanza de recibir atención médica especializada, así como los medicamentos necesarios para continuar sus tratamientos.

"No hemos recibidos los medicamentos o la atención que esperábamos, a comparación de los años pasados ahora nos dan más medicamentos, pero eso no es suficiente para nosotros porque a veces no hay lo que necesitamos", explicó una de las pacientes que se mantenía a las afueras del centro asistencial.

Pacientes aseguraron que durante el último año, la situación con los medicamentos mejoró ligeramente, pero su principal fuente de medicamentos son los vendedores externos.