Retrasos de proveedores dejan sin medicinas a pacientes del San Felipe

Tegucigalpa, Honduras.- Las quejas sobre las condiciones del sistema sanitario público del país son constantes; y este jueves pacientes que llegaron en busca de atención médica al Hospital General San Felipe denunciaron la falta de medicamentos. Muchos hondureños, en su mayoría adultos mayores, llegaron desde la madrugada para hacer fila y reclamar los fármacos recetados. Al llegar a la ventanilla de la farmacia, se encontraron con que varios medicamentos no estaban disponibles. "Desde hace un mes que vengo a reclamar este medicamento, pero siempre me dicen que no hay", externó Iris Esperanza Flores, una señora de la tercera edad que llegó al centro asistencial busca de Metacarbamol, fármaco que se utiliza para aliviar las molestias causadas por afecciones musculares y de los huesos.

"Es lamentable porque uno viene desde temprano a perder el tiempo y para que le digan que no hay. Ahora toca comprarlo en las farmacias", lamentó. Las autoridades reconocieron la falta de algunos medicamentos y de reactivos que hay en el centro hospitalario. Nelson Sánchez, director del hospital, admitió a los medios de comunicación que hay retraso en la entrega de medicamentos y reactivos por parte de las empresas proveedoras. "La voluntad por parte nuestra está, pero hay cosas que no están en nuestras manos", afirmó. Añadió que son al menos 15 millones de lempiras que invirtió el hospital para la compra de fármacos; no obstante, señaló que ante la creciente demanda de pacientes que hay, sube la demanda medicamentos. "Esperamos que esta semana se pueda resolver el tema, pero es algo que depende de las empresas y los procesos administrativos. Los medicamentos esenciales estamos siendo surtidos por el nivel central", apuntó.