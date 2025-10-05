Miles de hondureños retornan a la capital después del Feriado Morazánico

Tegucigalpa, Honduras.- La primera semana de octubre llegó a su fin y, con ella, el denominado Feriado Morazánico. Por esta razón, los distintos ejes carreteros se encuentran saturados de miles de vehículos que intentan retornar a la ciudad para retomar labores a partir del lunes. El riesgo de que las incidencias se multipliquen es sumamente alto en estos días, cuando la afluencia de personas es considerable. Con la intención de proteger a la ciudadanía y reducir los accidentes, la Policía Nacional, a través de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), decidió intervenir en una gran variedad de puntos estratégicos.

"Se ha iniciado la implementación de un amplio dispositivo de seguridad denominado 'Caravanas de Retorno Seguro 2025, bajo el lema 'Viaja con precaución y regresa sin preocupación'", aseguró la Policía Nacional. La institución explicó que el propósito de esta campaña es "salvaguardar la vida de miles de hondureños que regresan a la capital luego de disfrutar de playas, balnearios, centros turísticos y visitas familiares en distintas regiones del país". Zonas como Taulabé, en el departamento de Comayagua, así como las salidas hacia Olancho, Oriente y​​ salida al Sur, son monitoreadas por las autoridades, ya que presentan el mayor congestionamiento vehicular. Según informó la Policía, hasta el momento no se ha registrado ninguna incidencia. "Gracias a la correcta organización de estas caravanas, no se han reportado incidentes durante su desarrollo, cumpliendo con el objetivo de resguardar la seguridad vial y prevenir accidentes en el retorno de los vacacionistas", señaló la institución.

Sin embargo, para mantener esa estadística positiva, las autoridades solicitaron la colaboración de toda la ciudadanía. “La colaboración de la población y el respeto a las normas de tránsito son factores fundamentales para que las Caravanas de Retorno Seguro se desarrollen sin inconvenientes”, reiteró la DNVT. Agregó que “el respeto a las normas de tránsito es clave para evitar accidentes; por ello, se hace un llamado a conducir con responsabilidad, moderar la velocidad, no ingerir bebidas alcohólicas al manejar, utilizar siempre el cinturón de seguridad y mantener vigilancia sobre los menores de edad para garantizar un retorno seguro”.