Juramentan a Ricardo Panchamé como nuevo gerente del SANAA

En ese sentido, el funcionario suspendido compareció en su momento, a través de diversos medios de comunicación para pedir disculpas por su conducta.

“Yo daba por cerrado este caso, pero yo creo que ya lo están poniendo como un tema político. Quiero hacerle un llamado a estas personas que me están acusando que ahí están los organismos del Estado. Yo tengo derecho a mi defensa, yo he trabajado con transparencia. Me equivoqué con la discusión que tuve, pero mi honor no va a ser manchado”, expresó antes las cámaras de EL HERALDO.

Se espera que con la entrada de nuevas funciones por parte de Ricardo Panchamé se reporten mejoras dentro de la institución de aguas potables en el país.